En el marco de la última sesión de la Suprema Corte, unos 50 integrantes de la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP) realizan este martes un mitin de apoyo a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y en el que exigen la anulación de la elección judicial.

Encabezados por los coordinadores de RECAP, Rolando Solís y Emilio Pineda, los manifestantes lanzan consignas como “Norma Piña mi heroína” y portan diversas pancartas, entre ellas una con la leyenda: “Yo no voté esta falsa elección judicial 2025, mi voto merece respeto no es para usarse en fraudes electorales”.

En su intervención, Rolando Solís consideró necesario anular la elección judicial, específicamente la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se convierta en la “Corte del Bienestar, llena de burros e ignorantes, que no tienen la capacidad que hoy sí se tiene en esta Corte”.

Anunció que mañana Resistencia Civil Activa y Pacífica se manifestará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para exigir a los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Maya Pizaña, que anulen la elección de la Corte.

Los integrantes de RECAP permanecen afuera de la Corte para presenciar la última sesión del Alto Tribunal.

