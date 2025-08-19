Al realizarse este martes 19 de agosto la última sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que convocó la aún ministra presidenta Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el 1 de septiembre iniciará “una nueva era en el Poder Judicial”: “Va a ser mejor”.

“El fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo, claro que hay sus excepciones; o sea, siempre, pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos y que durante este periodo lo que demostró, que se reproducía a partir de amiguismo, nepotismo. Supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera”, expresó.

“Y ahora a partir del primero de septiembre inicia una nueva era, va a ser mejor, no tengo la menor duda”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr