Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), , anunció que propondrá una disminución de los en el Máximo Tribunal del país.

La declaración la hizo en , a donde acudió para reunirse con el coordinador de , Ricardo Monreal, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y diputados oficialistas, y participar en el foro “México pluricultural: Avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas”.

“Estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes, o a proponer algunos ajustes, porque como saben, quién va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja”, dijo Aguilar Ortiz.

Últimas sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN/Cuartoscuro
Detalló que no prevé aumentar el presupuesto que recibirá la SCJN para el próximo año, que tiene un aumento de alrededor del 8%.

“Varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo, reorientación de recursos, no va a implicar gastos mayores, vamos a salir con el presupuesto, el proyecto de presupuesto que tienen ahora tiene un incremento del 8%, poco más arriba de la inflación”, comentó.

Sin embargo, afirmó que se reunirá con el coordinador de Morena después de que asuma funciones, el 1 de septiembre, para definir el presupuesto que erogará la Suprema Corte en 2026.

“He pedido, aquí al diputado, al presidente de la Junta de Coordinación Política poder conversar tema del presupuesto de la Corte, ya que nosotros tomemos posesión, porque ahorita no tenemos ninguna atribución legal, estamos revisándolo, pero tenga la confianza que no va a haber una contradicción entre este austeridad y eficiencia, vamos a poder hacer mucho con poco, ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación”, concluyó.

