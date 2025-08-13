Más Información

La presidenta expresó que “la derecha no pinta en el país”, y respondió si vive en la justa medianía, ante los recientes escándalos de integrantes de Morena y la cuarta transformación por sus

En su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en , Sheinbaum Pardo también expuso cuál es el salario que percibe como titular del Ejecutivo federal.

“La derecha no pinta en el país”, expresó al retomar las palabras de la periodista Reyna Ramírez, con quien mantenía una conversación. Señaló casos como el cártel inmobiliario y que son “muy” hipócritas los de la derecha.

Indicó que su salario es de 133 mil pesos mensuales neto, mientras que bruto es de 191 mil pesos. Como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo, ganaba 86 mil pesos al mes.

“¿Usted vive en la justa medianía, Presidenta?”, se le preguntó.

“A ver, yo vino aquí en Palacio en un departamento, en el mismo departamento en el que vivía el presidente López Obrador. Previo a ello vivía en un departamento rentado ahí en la colonia Toriello Guerra en Tlalpan, y previo a ello vivía en una casa donde crecieron mis hijos en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan”, comentó.

“¿Considera que sí vive en la justa medianía?”, se le cuestionó.

“Bueno, gano mucho más de lo que gana el trabajador medio, el salario medio de un mexicano, mexicana, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social es sobre 18 mil pesos más o menos”, contestó.

