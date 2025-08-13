La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 13 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Avanza auto eléctrico Olinia para ser develado en septiembre

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHT), destacó el avance que ha tenido el desarrollo del auto eléctrico Olinia, cuyo modelo será develado en septiembre. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Primeros autos Olinia a mediados del próximo año y a partir de ahí, se iniciará la producción: Sheinbaum

Al calificarlo como un "proyecto hermoso", Sheinbaum Pardo informó que se busca tener los primeros vehículos eléctricos "Olinia" a mediados del próximo año, para que a partir de ahí iniciar el desarrollo de la producción de estos vehículos, cuyo costo no superará los 150 mil pesos. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

“La decisión es por la seguridad del país”, dice Sheinbaum sobre envío de 26 narcos a EU

Después de la entrega a Estados Unidos de 26 criminales considerados de “alto nivel”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “la decisión es por la seguridad del país” y que la tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum cuestiona por qué ministra Piña convocó a reunión extraordinaria de la Corte; “lo cierto es que ya se van”, dice

La presidenta Sheinbaum Pardo cuestionó por qué el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alargó su despedida, luego de que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la que resolverán casos en material electoral. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Se han recaudado 180 mmdp adicionales en aduanas, destaca Sheinbaum

La Mandataria federal destacó que de enero a julio se han recaudado 180 mil millones de pesos adicionales de enero a julio en las aduanas del país. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum lamenta muerte de periodistas por ataque israelí a Gaza