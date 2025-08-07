Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó el llamado que hizo la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, a los dirigentes del partido a que no vivan con lujos, aunque tengan recursos, ya que deben ser ejemplo “de la justa medianía”.

En su video charla de este jueves, el senador morenista señaló que la justa medianía debe considerar los ingresos de cada servidor público, y no limitar su libertad para decidir cómo vivir, vestir o viajar.

“Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo… no, no, no, no. (Benito) Juárez fue muy claro: la medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”.

Fernández Noroña advirtió que con ese tipo de llamados a no vestir prendas caras “se le está abriendo un flanco a la derecha”, aunque “no nos puede acusar de nada, lo único que traen es ‘ay, amantes de los lujos’, ‘contradictorios’, ‘se dicen austeros y no lo son’. Ellos dándose la gran vida y robando al pueblo”.

Horas antes, Luisa María Alcalde declaró ante los medios de comunicación: “Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo; somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”.

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña reprochó que en una reunión de Morena del miércoles pasado no lo hayan presentado como presidente del Senado, sino sólo como senador, lo que dijo, no es la primera vez que ocurre y “no es correcto” que no se reconozca su investidura.

El legislador parafraseó a Winston Churchill, al afirmar que “hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido”.

Además, criticó a los medios de comunicación, “queriéndonos confrontar, porque yo soy un convencido de la unidad, seguiré promoviendo la unidad, seguiré haciendo mi tarea, seguiré defendiendo a la compañera presidenta Claudia Sheimbaum Pardo. Sea cual sea el lugar donde yo esté, seguiré defendiendo al pueblo, al movimiento”.

