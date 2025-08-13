Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

El ministro Presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, llegó a la Cámara de Diputados, para encabezar lo que será el primer acercamiento entre diputadas y diputados federales y el nuevo poder judicial.

El ministro Presidente electo fue recibido por el Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y tras su llegada por el estacionamiento, fue dirigido al primer piso del edificio B, para reunirse en privado con Gutiérrez Luna y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Al término, Aguilar Ortiz participará en el evento denominado “encuentro interinstitucional”, programado para iniciar en punto de las 10:30 horas.

El presidente electo de la Suprema Corte recorrió la Cámara de Diputados, junto con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal y se sentaron en unas curules, en el salón de sesiones, donde sostuvieron una pequeña charla.

“En varios eventos que he estado, yo digo, ahora sí tenemos qué celebrar, tenemos reforma judicial funcional”, le comentó Hugo Aguilar al legislador morenista.

Posteriormente, acudieron al encuentro Interinstitucional “México pluricultural: Avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas”, convocado por el grupo parlamentario de Morena para conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas.

