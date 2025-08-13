Más Información

Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

La presidenta cuestionó por qué el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () alargó su despedida, luego de que la ministra presidenta , convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la que resolverán casos en material electoral.

En su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que y que lo cierto es que los actuales ministros y ministras “ya se van”.

“Ya viene la nueva Corte, llega aire fresco al Poder Judicial”, comentó.

“Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria, a lo mejor van a resolver los impuestos”, declaró en alusión al caso del empresario .

Lee también

¿Hasta el último momento van a querer echar atrás la ?, también cuestionó al señalar que todavía no resuelve completamente en el Tribunal Electoral.

“Lo cierto es que ya se van, y vamos a ver esta última sesión extraordinaria qué sentido tiene”, declaró.

Sobre el para 2026, Sheinbaum Pardo expresó que “ya viene la nueva Corte” y “ya van a ganar menos que la Presidenta”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses