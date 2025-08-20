Ante incidente en el Tren Maya, Óscar David Lozano, director general de este transporte, dijo que se va a abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que el seguro tendrá que hacerse efectivo ante el percance de vía.

"Para nosotros lo más importante es la seguridad. Y la vamos a mantener y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del Gobierno de México, es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencias. Nosotros fallamos ya dos veces, pero no debemos de fallar en el futuro, tenemos que alcanzar el cero incidencias, y eso nos va a ayudar la certificación de calidad", aseguró.

El director del Tren Maya aclaró que la Fiscalía General de la República hará sus propias investigaciones, "y si hubiera responsables pues tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento aquellos que hayan cometido algún error".

Descartan hackeo al sistema de seguridad y "error humano"

Señaló que otros países se han registrado más accidentes ferroviarios, entre ellos España que registró 175 en el año 2022; en Estados Unidos, más de mil 600 casos de descarrilamientos en diferentes lados; y en otras zonas del mundo no han registrado.

Abundó que el caso fue "inusual", descartando así un hackeo al sistema de seguridad o un "error humano", ya que explicó que el motor de aguja que fue acciona desde el centro del puesto de control se puso en posición directa, pero que todo se va a investigar.

