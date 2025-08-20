Más Información

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Ante incidente en el , Óscar David Lozano, director general de este transporte, dijo que se va a abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que el seguro tendrá que hacerse efectivo ante el .

"Para nosotros lo más importante es la seguridad. Y la vamos a mantener y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del Gobierno de México, es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencias. Nosotros , pero no debemos de fallar en el futuro, tenemos que alcanzar el cero incidencias, y eso nos va a ayudar la ", aseguró.

El director del Tren Maya aclaró que la Fiscalía General de la República hará sus propias investigaciones, "y si hubiera responsables pues tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento aquellos que hayan cometido algún error".

Lee también

Descartan hackeo al sistema de seguridad y "error humano"

Señaló que otros países se han registrado más , entre ellos España que registró 175 en el año 2022; en Estados Unidos, más de mil 600 casos de descarrilamientos en diferentes lados; y en otras zonas del mundo no han registrado.

Abundó que el caso fue "inusual", descartando así un hackeo al sistema de seguridad o un , ya que explicó que el motor de aguja que fue acciona desde el centro del puesto de control se puso en posición directa, pero que todo se va a investigar.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses