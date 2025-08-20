La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las mañaneras que encabeza de lunes a viernes en Palacio Nacional sirven para decir que “hay mala leche” de la oposición.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó una “andanada” de opositores en las redes sociales por el percance de ayer en la vía del Tren Maya.

Indicó que el interés de las mañaneras es informar, debatir con quienes asisten y presentar avances de los proyectos del Gobierno que encabeza.

“Se cumple el objetivo principal, que es informar a la ciudadanía, al pueblo de México”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

“La verdad es que se puede tener una opinión distinta a la del gobierno, que los comentócratas opinen contra de nosotros, no pasa nada, el problema es cuando dicen mentiras”, acusó al mencionar la información de que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se fue supuestamente a residir a España-

“¿Para qué sirve la mañanera? Para poder decir que hay mala leche, que no es información, es propaganda. ¡Mentira!”, expresó Sheinbaum.

