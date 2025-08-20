Una "anomalía" causó el percance de vía del Tren Maya; director general explica el incidente

Luego del choque del Tren Maya en la estación Izamal registrado este 19 de agosto, Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, señaló que una "anomalía" causó el cambio de vía provocando el percance de vía entre el tren 304 y 307.

Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora de Accidentes de Tren Maya, y autoridades competentes, se está realizando la investigación para determinar las causas.

Explicó que el tren 304 se dirigía a Cancún tomando la vía directa con la posición del aparato de vía directa, y el tren del tren 307 está estacionado en el andén, pero antes de entrar a vía, según registros estaba en posición y que se coloca de manera automática en el puesto de control de Mérida.

Accidente en el "jaguar rodante" explicado por el General Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sin embargo, le dan entrada al tren en la vía 4 e intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente: "No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario".

Lozano Águila aclaró que fue un percance de vía, y no es un descargamiento porque solamente es un buggy del coche 3 es el que se sale de la vía, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado.

Detalló que inmediatamente después del incidente se aplicaron los protocolos de seguridad para los 261 pasajeros que se encontraban abordo, ningún resultó lesionado.

"¿Por qué ese aparato de cambio de vía durante el paso del tren se mueve completamente a posición desviada si estaba en directo? Necesitamos analizar, necesitamos saber por qué sucedió. Para garantizar que no se repita una situación similar, similar, qué es lo que estamos previendo como medidas iniciales. Colocar una sujeción mecánica, lo que llamamos brigas o clan, en los aparatos de vía para evitar este movimiento anómalo o no autorizada", explicó.

El director del Tren Maya abundó que tendrán contacto con las empresas, entre ellas, Alstom que son los responsables de la instalación de los sistemas de de seguridad y de circulación ferroviaria del Tren Maya.

