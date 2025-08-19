Tras el descarrilamiento del Tren Maya en inmediaciones a la estación de Izamal en Yucatán, un usuario reportó los hechos que vivió dentro del vagón afectado.

El hombre, quien no ha sido identificado, asegura que se encontraba en el primer vagón del transporte, el cual se salió de las vías luego de que otro tren los impactara.

"Nos chocó otro tren, otro tren se nos metió y desvió a este tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre" , señala el hombre.

Durante la videograbación, ampliamente difundida en redes sociales, se observan a elementos de la Guardia Nacional auxiliando a descender a las personas que continúan dentro de los convoyes.

También menciona que su madre, una persona de la tercera edad, fue transportada a un lugar fuera de peligro en silla de rudas por las autoridades.

En el video se observa que las personas viajaban dentro del tren, caminan por las vías para salir de la zona .

Hasta el momento, no se reportan personas sin vida ni lesionados.

En otro clip que circula en redes sociales, una joven llamada Amelia Caballero narró cómo fue el accidente y detalló que elementos de la Guardia Nacional les explicaron que "chocaron con otro camión (tren)" que se encontraba detenido y el convoy en el que venía, lo impactó y al realizar el cambio de vías, se descarriló.

Sin embargo, asegura que no fue un descarrilamiento, sino un choque.

"La gente está diciendo que se descarriló, pero no es cierto, güey, chocó", al tiempo que señaló que la gente del vagón afectado, en donde venían pasajeros en sillas de ruedas, se encuentran bien.

En entrevista otorgada a EL UNIVERSAL, Amelia dijo que el impacto del choque se sintió contundente y fue provocado por una falla que hubo al momento de cambiar las vías del tren, según le informaron las autoridades.

Destacó que la Guardia Nacional se aseguró que los usuarios estuvieran a salvo, además de que hubo unidades médicas en caso de que alguien las necesitara: "La Guardia Nacional actuó rápido, se cercioraron primero que la gente estuviera bien", señaló.

Mencionó que las autoridades transportaron a los pasajeros afectados a través de camiones del Tren Maya a las estaciones restantes para asegurar que llegaran a su destino y destacó que la empresa les reembolsará el boleto, sin mencionar cuándo se realizará el pago.

Por último, Amelia hizo énfasis en que este hecho es un caso fortuito: "Si bien no es la primera vez que pasa esto, sí es un accidente. Así como pasó en este lugar pudo haber pasado en cualquier parte del mundo", destacó.

