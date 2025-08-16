Más Información

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Michoacán.- Resultado de un , cuatro personas murieron y seis más resultaron lesionadas sobre la Autopista Siglo XXI, en el estado de .

La colisión de frente entre una camioneta de pasajeros y una comercial, ocurrió en el tramo Taretan-Santa Casilda, ubicada en la transición de la zona fría con la .

En el lugar, cuatro pasajeros murieron y seis más, incluidos los conductores de ambos vehículos, quedaron heridos.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Uruapan, mientras que los fallecidos fueron llevados al Servicio Médico Forense.

