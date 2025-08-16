Con el voto a favor de dos magistrados y uno en contra, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó el recuento total de votos de la elección municipal de Poza Rica, donde resultó ganador el candidato del Partido Movimiento Ciudadano.

A pesar que no se reunía una de las dos causales para llevar a acabo la apertura total de los 51 paquetes electorales, los magistrados Claudia Díaz Tablada y Gilberto Salazar Ceballos decidieron por el recuento total de votos.

Durante la elección del pasado primero de junio, el candidato de MC, Emilio Olvera Andrade resultó ganador con un total 15 mil 384 votos, por lo que le fue entregada su Constancia de Mayoría que lo acreditó como alcalde electo.

En la segunda posición, quedó la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien sumó 14 mil 884 votos, es decir la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.87 por ciento.

Lee también: Aumenta déficit de trabajadores en Industria de la Construcción de Yucatán; hacen falta más de 7 mil personas

Con el voto a favor de dos magistrados y uno en contra, el TEV ordenó el recuento total de votos de la elección municipal de Poza Rica. Foto: AP

Durante sesión del TEV, la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz advirtió que si bien había elementos para hacer el recuento total de votos, Morena fue omiso al solicitarlo en el momento procesal oportuno, es decir en la sesión de cómputo municipal.

Y recordó que la ley electoral establece que debe haber dos causales para el recuento total de votos: una diferencia menor al 1 por ciento entre el primero y segundo lugar de la elección; y la petición expresa del representante del partido que postuló al candidato que quedó en segundo lugar del recuento total.

En ese sentido, la togada recordó que Morena incumplió con la formalización de la petición, lo que dejaba fuera una de las causales para permitir el recuento total de votos.

Y aún más, recordó que en la misma sesión se resolvieron al menos seis juicios donde se solicitaba la apertura de los paquetes electorales por diversas irregularidades en las elecciones municipales, pero se rechazó el recuento de votos.

Lee también: Regresa a casa mujer privada de la libertad en Cajeme; Fiscalía de Sonora desactiva Cédula de Protocolo Alba

La decisión de dicho tribunal aún podrá ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ARCHIVO EL UNIVERSAL

Sin embargo, sus compañeros la desoyeron y expusieron que si bien Morena incumplió con solicitar el recuento total de votos, era necesario maximizar el derecho de la candidata perdedora, garantizar la legalidad y abrir los paquetes electorales.

La decisión de dicho tribunal aún podrá ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La elección municipal de Poza Rica ha venido generando una serie de protestas y manifestaciones tanto de MC, partido que ha denunciado que buscan robarle la elección; y Morena, quien asegura que le hicieron fraude a su candidata.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr