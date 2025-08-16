Hermosillo, Son. Daniela, la mujer de 26 años de edad que fue privada de la libertad en un puesto de hot dogs en Cajeme, regresó a casa por cuenta propia.

Fiscalía de Sonora desactiva la Cédula de Protocolo Alba

La Fiscalía de Sonora informó que desactivó la Cédula de Protocolo Alba en virtud de que la joven fue localizada sana y salva.

"La mujer arribó por cuenta propia a su domicilio y se negó a brindar información sobre su paradero en las últimas horas. Reitera que se encuentra bien", comunicó.

¿Qué le sucedió a Daniela?

Daniela fue privada de la libertad, la madrugada del viernes 15 de agosto, cuando cenaba con sus compañeros de trabajo en un puesto ubicado al sur de Cajeme.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 00.20 horas, cuando la víctima, fue privada de su libertad en la calle Jalisco entre el boulevard CTM, en la colonia Paseo Alameda.

Según testimonios, la joven se encontraba cenando junto con otras personas, cuando un masculino de complexión delgada, estatura alta, tez morena, barba cerrada y vestimenta conformada por pantalón de mezclilla y camiseta gris, se le acercó mientras la apuntaba con un arma corta.

En ese momento, dos hombres más descendieron de un vehículo tipo sedán, color gris, marca Nissan, línea Sentra, modelo reciente, portando armas largas y vestimenta oscura para subir por la fuerza a la víctima al vehículo y huir por la calle Jalisco hacia el norte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) investiga los hechos

