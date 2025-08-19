Más Información

Pachuca.- Durante la madrugada de este día se registró un ataque a un cajero automático de una sucursal bancaria en la colonia Jardines del Sur, en el , donde, de acuerdo con autoridades del Mando Coordinado de Seguridad, no se reportó el robo de dinero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:20 de la mañana, en que vecinos de la zona reportaron un fuerte estruendo sobre la calle Alfonso Esparza, junto a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron a verificar la situación.

En el lugar se localizaron daños en un cajero automático ocasionados por un artefacto explosivo, por lo que se notificó al Ministerio Público y se solicitó la presencia de personal especializado en explosivos.

Tras la inspección, se determinó que no hubo sustracción de dinero en efectivo, únicamente la detonación que dañó la máquina. La zona fue acordonada para iniciar las investigaciones y recabar indicios.

De acuerdo con las autoridades, la indagatoria quedó a cargo de la instancia ministerial correspondiente, la cual definirá el tipo de explosivo utilizado y buscará identificar a los posibles responsables.

Asimismo, se informó que se reforzarán los recorridos de vigilancia en la zona, mientras que la sucursal bancaria permanecerá bajo resguardo policiaco.

