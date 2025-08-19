Culiacán, Sin.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, confirmó que dos patrullas que forman parte de las cien unidades oficiales entregadas este día, en el marco de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal que sesionó en esta ciudad, presentan daños provocados den un accidente tipo carambola ocurrido durante su traslado.

A través de un breve comunicado, explicó que en relación a un video que circula en redes sociales donde se aprecia que dos, de las cien patrullas entregadas por la federación presentan daños en su carrocería, esto se deriva de un accidente que se tuvo durante su traslado de la ciudad de México a Sinaloa, en un tramo del estado de Michoacán.

La dependencia estatal de seguridad, aclaró que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no participó en el traslado de las patrullas otorgadas por las autoridades federales, por lo que los daños que presentan dos unidades oficiales, serán cubiertos por la póliza de sus seguros.

Lee también García Harfuch entrega 100 patrullas en Sinaloa para reforzar a la Policía Estatal Preventiva; homicidios han descendido a 3.6 casos diarios

Se dio a conocer que se está llevando a cabo las gestiones, ante la aseguradora para que en la brevedad posible, estas patrullas afectadas en un accidente carretero, tipo carambola, estén en condiciones operativas.

La mañana de este lunes, en la Base Aérea Militar Diez, ubicada en la capital del estado, en una ceremonia, en la que estuvieron presentes los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, se entregaron a las autoridades estatales cien patrullas, adicionales a las seis unidades blindadas, tipo Ocelot que les fueron dotadas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL