Más Información

EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

SCJN inicia sesión extraordinaria; se resolverán únicamente temas electorales

SCJN inicia sesión extraordinaria; se resolverán únicamente temas electorales

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Lord Pádel y su socio buscan reparar el daño, afirma su abogado

Lord Pádel y su socio buscan reparar el daño, afirma su abogado

Paquete Económico 2026, sin muchas sorpresas; finanzas públicas seguirán apretadas por mayor gasto social y apoyo a Pemex, prevén

Paquete Económico 2026, sin muchas sorpresas; finanzas públicas seguirán apretadas por mayor gasto social y apoyo a Pemex, prevén

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Así son las nuevas videocámaras 360°del C5 para vigilar la CDMX; cámaras móviles permiten paneos y zoom

Así son las nuevas videocámaras 360°del C5 para vigilar la CDMX; cámaras móviles permiten paneos y zoom

Brugada confía en que ciudadanía preste sus videocámaras; buscan reforzar estrategia de videovigilancia en CDMX

Brugada confía en que ciudadanía preste sus videocámaras; buscan reforzar estrategia de videovigilancia en CDMX

Washington. Los líderes republicanos de Tennessee y Luisiana anunciaron que enviarán a casi 300 tropas de sus a Washington D. C., con lo que ya suman seis los estados que respaldan con más soldados la polémica campaña contra el crimen impulsada por el presidente en la capital de EU.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó el despliegue de alrededor de 160 efectivos, mientras que su homólogo de Luisiana, Jeff Landry, activó a unos 135 militares de su territorio para apoyar al mandatario en su "misión de en la capital de la nación", dijo Landry en X.

La llegada de los nuevos refuerzos se conoce días después de que los líderes de los estados de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi y Carolina del Sur - todos republicanos- anunciaran que enviarán un estimado de unos 900 efectivos, que se unirán a los 800 miembros de la Guardia Nacional del activados por Trump la semana pasada.

Lee también

Como parte de su campaña contra la "ola de crímenes" que afecta a la capital, el pasado 11 de agosto el mandatario estadounidense ordenó a su Gobierno tomar el control de la Policía Metropolitana de D.C. y activó a cientos de soldados, que hoy patrullan las calles y espacios de la ciudad junto a agentes de agencias como el , la y el (ICE).

Desde el inicio de la operación, se han realizado 465 arrestos por , tenencia ilegal de armas y , entre otros cargos, informó este martes la fiscal general de EU, Pam Bondi.

Las detenciones también incluyen a indocumentados, según la .

Lee también

La toma de control federal de la policía de D.C. ha sido rechazada por gran parte de los habitantes de la capital y las autoridades locales, que dicen que los delitos han bajado y este viernes demandaron a la Administración del republicano porque consideran que abusa de su autoridad al realizar una "toma hostil" de las fuerzas del orden.

La gobernadora de Kansas y presidenta de la Asociación de Gobernadores Demócratas, Laura Kelly, hizo un llamado a sus colegas republicanos a "rechazar la tentación de usar a sus para reforzar una agenda peligrosa y políticamente motivada" por parte de Trump.

Según insistió Kelly en un comunicado, desplegar tropas de la Guardia Nacional en Washington sin el consentimiento de las autoridades locales, "socava la misión de la Guardia Nacional, desperdicia recursos necesarios para emergencias reales y, quizás lo peor de todo, agrava la división que ya amenaza a ".

Lee también

Trump ya había activado tropas de la Guardia Nacional de en junio pasado para sofocar protestas mayormente pacíficas contra el aumento de las redadas migratorias en, en contra de la voluntad de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, quien en respuesta demandó a la Administración por .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto. Foto: iStock / fizkes / IMSS

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Trabajo en el campo: iStock/Verin Makcharoen

Buscan 10 migrantes para trabajar con visa en los campos de Michigan: Requisitos y salario

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos