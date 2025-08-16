Más Información
"Brother Wang" se fuga y desactiva su brazalete de localización; juez se declara incompetente para emitir orden de aprehensión
Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas
Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros
Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país
Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao
Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta
Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista
Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad
Tres estados liderados por republicanos dijeron el sábado que estaban desplegando cientos de miembros de la Guardia Nacional en la capital del país para reforzar el esfuerzo de la administración Trump para reformar la policía en Washington a través de una ofensiva federal contra el crimen y la falta de vivienda, mientras NBC News reportó que algunas tropas de la Guardia Nacional en Washington portarán armas de fuego.
NBC News se basó en dos fuentes, una de las cuales añadió que no todos los elementos portarán las armas de fuego.
Un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta dijo en un comunicado que los miembros de la Guardia “pueden estar armados de acuerdo con su misión y entrenamiento”.
Lee también Virginia Occidental envía cientos de elementos de la Guardia Nacional a Washington; Trump solicitó reforzar seguridad
“Su presencia se centra en apoyar a las autoridades civiles y garantizar la seguridad de la comunidad a la que sirven. La Guardia Nacional de DC mantiene su compromiso de asistir al Distrito de Columbia y servir a sus residentes y visitantes siempre que sea necesario”, declaró la portavoz, la Mayor de la Guardia Nacional Aérea Melissa Heintz.
Heintz también dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “está autorizado a movilizar fuerzas adicionales de la Guardia Nacional, según sea necesario, en coordinación con los gobernadores estatales”.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que "como parte del esfuerzo continuo del presidente Trump por lograr un Washington D. C. seguro y hermoso, se desplegarán más tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. — El papel de la Guardia Nacional no ha cambiado. La Guardia Nacional protegerá los activos federales, creará un entorno seguro para que los agentes del orden cumplan con sus funciones cuando sea necesario y proporcionará una presencia visible para disuadir la delincuencia".
Lee también Más de 300 tropas de la Guardia Nacional adicionales patrullarán Washington; es parte de la campaña de Trump contra el crimen
Las medidas de los gobernadores se producen apenas días después de que el presidente Donald Trump anunciara que estaba desplegando 800 miembros de la Guardia Nacional en DC yordenando a agentes policiales federalesayudar a la policía local a patrullar y ejecutar órdenes judiciales en la ciudad.
Ohio y Carolina del Sur también enviarán 350 soldados a Washington DC; se sumarán a los 400 de Virginia Occidental
acf/bmc