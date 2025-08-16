Más Información

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos; Fiscalía investiga

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos; Fiscalía investiga

"Brother Wang" se fuga y desactiva su brazalete de localización; juez se declara incompetente para emitir orden de aprehensión

"Brother Wang" se fuga y desactiva su brazalete de localización; juez se declara incompetente para emitir orden de aprehensión

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Tres estados liderados por republicanos dijeron el sábado que estaban desplegando cientos de miembros de la Guardia Nacional en la capital del país para reforzar el esfuerzo de la administración Trump para reformar la policía en a través de una ofensiva federal contra el crimen y la falta de vivienda, mientras NBC News reportó que algunas tropas de la Guardia Nacional en Washington portarán armas de fuego.

NBC News se basó en dos fuentes, una de las cuales añadió que no todos los elementos portarán las armas de fuego.

Un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta dijo en un comunicado que los miembros de la Guardia “pueden estar armados de acuerdo con su misión y entrenamiento”.

Lee también

“Su presencia se centra en apoyar a las autoridades civiles y garantizar la seguridad de la comunidad a la que sirven. La Guardia Nacional de DC mantiene su compromiso de asistir al Distrito de Columbia y servir a sus residentes y visitantes siempre que sea necesario”, declaró la portavoz, la Mayor de la Guardia Nacional Aérea Melissa Heintz.

Heintz también dijo que el , “está autorizado a movilizar fuerzas adicionales de la Guardia Nacional, según sea necesario, en coordinación con los gobernadores estatales”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que "como parte del esfuerzo continuo del presidente Trump por lograr un Washington D. C. seguro y hermoso, se desplegarán más tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. — El papel de la Guardia Nacional no ha cambiado. La Guardia Nacional protegerá los activos federales, creará un entorno seguro para que los agentes del orden cumplan con sus funciones cuando sea necesario y proporcionará una presencia visible para disuadir la delincuencia".

Lee también

Las medidas de los gobernadores se producen apenas días después de que el presidente anunciara que estaba desplegando 800 miembros de la Guardia Nacional en DC yordenando a agentes policiales federalesayudar a la policía local a patrullar y ejecutar órdenes judiciales en la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos