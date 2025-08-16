Tres estados liderados por republicanos dijeron el sábado que estaban desplegando cientos de miembros de la Guardia Nacional en la capital del país para reforzar el esfuerzo de la administración Trump para reformar la policía en Washington a través de una ofensiva federal contra el crimen y la falta de vivienda, mientras NBC News reportó que algunas tropas de la Guardia Nacional en Washington portarán armas de fuego.

NBC News se basó en dos fuentes, una de las cuales añadió que no todos los elementos portarán las armas de fuego.

Un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta dijo en un comunicado que los miembros de la Guardia “pueden estar armados de acuerdo con su misión y entrenamiento”.

Lee también Virginia Occidental envía cientos de elementos de la Guardia Nacional a Washington; Trump solicitó reforzar seguridad

“Su presencia se centra en apoyar a las autoridades civiles y garantizar la seguridad de la comunidad a la que sirven. La Guardia Nacional de DC mantiene su compromiso de asistir al Distrito de Columbia y servir a sus residentes y visitantes siempre que sea necesario”, declaró la portavoz, la Mayor de la Guardia Nacional Aérea Melissa Heintz.

Heintz también dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “está autorizado a movilizar fuerzas adicionales de la Guardia Nacional, según sea necesario, en coordinación con los gobernadores estatales”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que "como parte del esfuerzo continuo del presidente Trump por lograr un Washington D. C. seguro y hermoso, se desplegarán más tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. — El papel de la Guardia Nacional no ha cambiado. La Guardia Nacional protegerá los activos federales, creará un entorno seguro para que los agentes del orden cumplan con sus funciones cuando sea necesario y proporcionará una presencia visible para disuadir la delincuencia".

Lee también Más de 300 tropas de la Guardia Nacional adicionales patrullarán Washington; es parte de la campaña de Trump contra el crimen

Las medidas de los gobernadores se producen apenas días después de que el presidente Donald Trump anunciara que estaba desplegando 800 miembros de la Guardia Nacional en DC yordenando a agentes policiales federalesayudar a la policía local a patrullar y ejecutar órdenes judiciales en la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc