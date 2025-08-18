Más Información

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

La (DEA) de Estados Unidos anunció este lunes una nueva iniciativa, el Proyecto Portero, en colaboración con México, para combatir el .

La DEA describió el como “la operación insignia de la DEA destinada a desmantelar a los "guardianes" de los cárteles, operativos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste”.

En un comunicado, explicó que estos “guardianes son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México. Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están golpeando el corazón del mando y control de los cárteles”.

Lee también

La DEA indicó que ha puesto en marcha “un programa de formación y colaboración de varias semanas de duración en uno de sus en la frontera suroeste. El programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. A lo largo de varias semanas, los participantes identificarán objetivos comunes, desarrollarán estrategias de aplicación de la ley coordinadas y reforzarán el intercambio de inteligencia”.

La agencia señaló que este proyecto se coordina con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

La integración del HSTF, indicó, “reúne a elementos de las , inteligencia, defensa y fiscalía, alineando prioridades y operaciones para que Estados Unidos pueda aplicar todas sus capacidades contra las redes de los cárteles”.

Lee también

Terrance Cole, quien está al mando de la DEA, aseguró en el comunicado que la agencia “está tomando medidas decisivas para hacer frente a los cárteles que están matando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos”. Añadió que “el Proyecto Portero y este nuevo programa de formación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo con codo con nuestros socios mexicanos y aportando toda la fuerza del gobierno de . Se trata de un primer paso audaz en una nueva era de aplicación de la ley transfronteriza, y lo perseguiremos sin descanso hasta que estas organizaciones violentas sean desmanteladas”.

Cole mencionó que el Programa Portero refleja las prioridades del gobierno de : “volver a comprometer a la DEA con la aplicación de la ley, desmantelar los cárteles designados como y reforzar la colaboración con sus homólogos extranjeros. Aunque el fentanilo es la amenaza más urgente, el Proyecto Portero aborda todos los aspectos de la actividad delictiva de los cárteles —desde el contrabando de drogas hasta el y las finanzas ilícitas— que cruzan la frontera y ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos