Abuya, Nigeria. El Departamento de Estado de aprobó una posible por 346 millones de dólares a Nigeria para ayudar a mejorar la seguridad en el país subsahariano, informó el Pentágono el miércoles.

El Congreso ha recibido el reporte y necesitará aprobar la venta, indicó la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa en un comunicado. La agencia es una división del organismo del que proporciona asistencia técnica y supervisa las transferencias de equipos de defensa.

Las armas solicitadas por Nigeria incluyen municiones, y cohetes.

Un resurgimiento de los ataques de Boko Haram, el grupo autóctono de Nigeria, ha sacudido el noreste de Nigeria. El grupo tomó las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

En los últimos meses, los extremistas islámicos han invadido puestos militares, minado carreteras con bombas y asaltado comunidades civiles, aumentando los temores de un posible regreso a la máxima de la era de Boko Haram a pesar de las afirmaciones del ejército de haber tenido éxito contra ellos.

El conflicto, que se ha extendido a los vecinos del norte de Nigeria, ha cobrado alrededor de 35 mil vidas civiles y ha desplazado a más de dos millones de personas en la región noreste del país, según la .

Además de la insurgencia en el noreste, el país más poblado de también enfrenta serios desafíos de seguridad en las regiones del centro-norte y noroeste, donde cientos han sido asesinados y heridos en los últimos meses.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Nigeria para enfrentar amenazas actuales y futuras a través de operaciones contra organizaciones terroristas y para contrarrestar el tráfico ilícito en Nigeria y el Golfo de Guinea", aseguró el el miércoles.

"No habrá un impacto adverso en la preparación de defensa de Estados Unidos como resultado de esta venta propuesta", agregó.

En los últimos 10 años, Nigeria ha comprado a Estados Unidos en varias ocasiones. Más recientemente, Estados Unidos aprobó una venta de armas por 997 millones de dólares en 2022.

