Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que ayuda a los países de la región "a defender a su propia gente y soberanía", para que ninguno caiga víctima de los "narcos transnacionales".

"Se trata de salvar vidas, no de saquear territorio", aseveró el departamento estadounidense a través de su cuenta de X, luego que en días pasados se diera a conocer que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono atacar a los , que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

La información revelada por The New York Times provocó algunas reacciones en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá una intervención de tropas estadounidenses dentro del territorio mexicano.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión”, enfatizó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina la semana pasada, “eso está descartado absolutamente”.

EU ayuda a países de la región a defender a su gente y soberanía, afirma Departamento de Estado

Este miércoles, el Departamento de Estado estadounidense destacó que se enfoca en los "narcos transnacionales", designando a los cárteles de la droga "como los terroristas sádicos que son".

Además, "ayudando a los países de nuestra región a defender a su propia gente y soberanía, para que ninguno de ellos caiga víctima de los matones".

En su publicación en la red social, insistió en que "miles de vidas estadounidenses son destrozadas y robadas cada año por los narcos transnacionales que inundan nuestras calles con fentanilo".

