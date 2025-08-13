El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que ayuda a los países de la región "a defender a su propia gente y soberanía", para que ninguno caiga víctima de los "narcos transnacionales".

"Se trata de salvar vidas, no de saquear territorio", aseveró el departamento estadounidense a través de su cuenta de X, luego que en días pasados se diera a conocer que el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono atacar a los cárteles de la droga, que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

La información revelada por The New York Times provocó algunas reacciones en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá una intervención de tropas estadounidenses dentro del territorio mexicano.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión”, enfatizó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina la semana pasada, “eso está descartado absolutamente”.

Este miércoles, el Departamento de Estado estadounidense destacó que se enfoca en los "narcos transnacionales", designando a los cárteles de la droga "como los terroristas sádicos que son".

Además, "ayudando a los países de nuestra región a defender a su propia gente y soberanía, para que ninguno de ellos caiga víctima de los matones".

En su publicación en la red social, insistió en que "miles de vidas estadounidenses son destrozadas y robadas cada año por los narcos transnacionales que inundan nuestras calles con fentanilo".

