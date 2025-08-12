Más Información

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Washington, más insegura que la CDMX, responde Sheinbaum a Trump; la capital no es la peor del mundo, rechaza

Washington, más insegura que la CDMX, responde Sheinbaum a Trump; la capital no es la peor del mundo, rechaza

AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias

AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Presas del Valle de México se recuperan de la sequía tras fuertes lluvias; están al 64.90% de almacenamiento

Presas del Valle de México se recuperan de la sequía tras fuertes lluvias; están al 64.90% de almacenamiento

En lo que va de la administración, detienen a 573 por extorsión en CDMX; incrementan arrestos 50% en 2025

En lo que va de la administración, detienen a 573 por extorsión en CDMX; incrementan arrestos 50% en 2025

Washington. El Departamento de Estado de señala que el narcotráfico y la impunidad son los principales retos de México, en su informe anual de derechos humanos publicado este martes.

El reporte 2025, que evaluó la situación en el país en 2024, resalta que "no existen cambios significativos" en la situación de México y que los delitos cometidos por el crimen organizado son la mayor amenaza junto con las tasas altas de impunidad e investigaciones que nunca llegan a condenas.

Destaca que delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, graves restricciones a la libertad de prensa y amenaza contra las actividades, son persistentes y significativos en México.

Este es el primer análisis en materia de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia en enero pasado y se caracteriza por la crítica abierta a países con los que ha rivalizado.

Lee también

"El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos; sin embargo, la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos.

"Los medios de comunicación informaron de que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena por abusos en los que estaban implicados estos agentes eran bajas", señala el informe.

Golpe al narcotráfico en Sinaloa; Ejército y Marina aseguran químicos y destruyen plantíos. Foto: Especial
Golpe al narcotráfico en Sinaloa; Ejército y Marina aseguran químicos y destruyen plantíos. Foto: Especial

Destaca como "perpetradores significativos de crímenes violentos, homicidios y desapariciones forzadas" a "elementos criminales, incluyendo pandillas locales y transnacionales y traficantes de drogas".

Mencionó el caso ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando 25 personas fallecieron en ese estado sureño durante un enfrentamiento de agentes de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad de Niños Héroes. Las autoridades solo declararon la muerte de 10 y ninguno de los elementos de las fuerzas de seguridad implicados fueron enjuiciados.

Además, el informe destaca el asesinato cometido contra cinco periodistas en los estados de Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Colima durante el año pasado.

Lee también

Gobierno de AMLO estigmatizó a los periodistas, señala informe

En el rubro de libertad de prensa, retoma acusaciones de ONG de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a los periodistas o emprendió acciones que hicieron a algunos periodistas “sentirse inseguros”.

También menciona los reportes de grupos de derechos humanos sobre gobiernos estatales y locales que censuraron a los medios, así como otros de periodistas que se autocensuraron debido “a las amenazas de grupos criminales y funcionarios del gobierno”.

El informe retoma acusaciones de una ONG de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a los periodistas. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
El informe retoma acusaciones de una ONG de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a los periodistas. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

El reporte refiere las desapariciones forzadas “fueron un problema persistente en todo el país, especialmente en zonas con altos niveles de violencia relacionada con los cárteles o las bandas. Según informes de ONG, las desapariciones eran una práctica generalizada y sistemática”.

Lamenta que las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones forzadas son “incompletas” y tienen “problemas para compartir datos; los sistemas forenses estaban muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal; y el volumen de casos sin resolver era mucho mayor de lo que los sistemas forenses podían manejar”.

También menciona el “gran riesgo” que corren las familias y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la búsqueda de desaparecidos.

Lee también

"México no aplicó de manera efectiva las leyes laborales", señala EU

Sobre derechos laborales, un tema que será clave en el marco de la revisión del , el informe señala que el gobierno mexicano “no aplicó de manera efectiva las leyes laborales relacionadas con la libertad de asociación, la negociación colectiva y el derecho de huelga, aunque mejoró su capacidad para hacerlo”.

Indicó que según varias ONG y sindicatos, muchos trabajadores sufrieron violencia e intimidación por parte de empleadores, otros trabajadores, líderes sindicales y vigilantes contratados por las empresas para reprimir la oposición en unas elecciones a la dirección sindical previas a una negociación sobre los derechos de negociación.

Retomó denuncias de defensores de los derechos laborales, ONG internacionales y marcas multinacionales de ropa según los cuales los empleadores de las cadenas de suministro orientadas a la exportación utilizaron cada vez más métodos de contratación que debilitaban la seguridad laboral.

Desde que Trump asumió la Presidencia de EU, la relación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sido compleja, especialmente en torno al narcotráfico. Aunque ambos han expresado interés en colaborar para combatir el crimen organizado, las diferencias en enfoques y políticas han generado tensiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: Paso a paso para registrar tu solicitud de casa del gobierno, requisitos y documentos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Paso a paso para registrar tu solicitud de casa del gobierno, requisitos y documentos

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión

Halloween/iStock/ gorodenkoff

¡Qué miedo! Atracciones para disfrutar el Halloween en Kissimmee, Florida, este 2025