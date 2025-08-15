Más Información

Trump y Putin ofrecen conferencia de prensa tras reunión; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Trump y Putin concluyen reunión en formato restringido en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Plaza Mítikah reanuda operaciones hoy 15 de agosto; alcaldía Benito Juárez confirma reapertura tras recibir documentación requerida

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que las negociaciones celebradas en Alaska con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, habían sido "constructivas" y "útiles".

"Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles", dijo durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

Putin declaró que está de acuerdo en que se debe garantizar la seguridad de Ucrania. "Estoy de acuerdo con (el presidente estadounidense Donald) Trump en que hay que garantizar la seguridad de Ucrania y, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar en ello", afirmó.

Añadió: “Espero que el acuerdo que hemos alcanzado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allanar el camino hacia la paz en Ucrania”.

"Como he dicho, la situación en Ucrania tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad", dijo Putin. El presidente ruso agregó que para alcanzar un acuerdo permanente es necesario eliminar "todas las raíces primarias, las causas primarias de ese conflicto".

Trump dijo en sus comentarios que Estados Unidos y Rusia "aún no han llegado al punto" en la cumbre, pero dijo que él y Putin "hicieron algunos avances".

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó Trump.

"Llamaré a la OTAN dentro de un rato, a las personas que considere pertinentes y, por supuesto, al presidente Zelenski para informarle sobre la reunión de hoy. Al final, la decisión es suya".

Trump también dijo que tuvieron una "reunión muy productiva" y que hubo "muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo".

Putin agradeció a Trump por la reunión bilateral de esta tarde y dijo que Trump tenía razón al decir que su guerra con Ucrania no habría comenzado si él hubiera sido presidente en 2022, cuando comenzó la guerra.

