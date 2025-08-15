Trump y Putin ofrecen conferencia de prensa tras reunión; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que las negociaciones celebradas en Alaska con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, habían sido "constructivas" y "útiles".

"Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles", dijo durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

Putin declaró que está de acuerdo en que se debe garantizar la seguridad de Ucrania. "Estoy de acuerdo con (el presidente estadounidense Donald) Trump en que hay que garantizar la seguridad de Ucrania y, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar en ello", afirmó.

Añadió: “Espero que el acuerdo que hemos alcanzado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allanar el camino hacia la paz en Ucrania”.

"Como he dicho, la situación en Ucrania tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad", dijo Putin. El presidente ruso agregó que para alcanzar un acuerdo permanente es necesario eliminar "todas las raíces primarias, las causas primarias de ese conflicto".

Trump dijo en sus comentarios que Estados Unidos y Rusia "aún no han llegado al punto" en la cumbre, pero dijo que él y Putin "hicieron algunos avances".

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", afirmó Trump.

"Llamaré a la OTAN dentro de un rato, a las personas que considere pertinentes y, por supuesto, al presidente Zelenski para informarle sobre la reunión de hoy. Al final, la decisión es suya".

Trump también dijo que tuvieron una "reunión muy productiva" y que hubo "muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo".

Putin agradeció a Trump por la reunión bilateral de esta tarde y dijo que Trump tenía razón al decir que su guerra con Ucrania no habría comenzado si él hubiera sido presidente en 2022, cuando comenzó la guerra.

