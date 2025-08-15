Más Información

Nueva York.- La demócrata Hillary Clinton, exprimera dama y excandidata presidencial de su partido en las elecciones de 2016, que perdió ante Donald Trump, admitió que estaría dispuesta a nominar a Trump para el Premio Nobel de la Paz si el magnate republicano logra poner .

Clinton se expresó así este viernes en el podcast 'Raging Moderates', en el que dijo que Trump "quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz, y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible...".

A continuación enumeró las condiciones que deberían reunirse para llegar a una paz aceptable, y que parecen muy lejos de lo que Rusia está dispuesta a conceder: un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, "sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor".

"Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación (rendición) ante (Vladímir) Putin, fomentada por los Estados Unidos", zanjó.

Las palabras de Clinton se conocen solo horas antes de que Trump y Putin se reúnan en Anchorage, Alaska, en una cumbre inédita para tratar sobre la guerra en Ucrania, que ha despertado un gran interés, aun cuando el gobierno ucraniano, los países europeos y la ONU han quedado ausentes.

Trump nunca ha ocultado su interés por lograr el Nobel de la Paz, para lo cual ha promovido acuerdos en conflictos lejanos como los que enfrentan a Ruanda y República Democrática del Congo, o Armenia y Azerbaiyán, pero hasta ahora se le resisten los dos conflictos más relevantes para la geopolítica, como son el de Ucrania y la guerra en .

