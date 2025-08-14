Más Información

Washington.- El presidente de Estados Unidos, , afirmó este jueves que no le preocupa un potencial acercamiento comercial entre China y países de América Latina, entre ellos Brasil, que busca conectar con otros mercados ante la subida de aranceles impulsada por el mandatario estadounidense.

Cuestionado en el Despacho Oval sobre si le inquieta una posible expansión de las relaciones económicas entre Beijing y poderosas economías latinoamericanas como , Brasil y el resto de la región, Trump afirmó tajante: "No estoy nada preocupado. Pueden hacer lo que quieran".

"A ninguno de ellos le va muy bien. Con lo que estamos haciendo en términos económicos, estamos superando a todos, incluida China. En este momento estamos mejor que cualquier otro país del mundo", aseguró.

Desde su regreso al poder en enero pasado, el magnate republicano ha arreciado la guerra comercial contra sus socios, a los que impuso aranceles, en vigor en su mayoría desde el 7 de agosto, que van desde 10% a los países con los que mantiene un superávit, hasta a 50% en el caso de Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar con los medios este lunes 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. FOTO: EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar con los medios este lunes 11 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. FOTO: EFE

Trump acusa a Brasil de ser un socio comercial horrible

En cuanto a la nación brasileña, que enfrenta la cifra más elevada de gravámenes en represalia por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro, Trump advirtió que ha sido "un socio comercial horrible en cuanto a aranceles", además de tener "unas leyes muy malas".

"Creo que lo que han hecho es, en realidad, una ejecución política que están intentando hacer con Bolsonaro. Pienso que es terrible. Pero además nos han tratado muy mal como socios comerciales durante muchos años (...) Así que ahora se les están aplicando aranceles del 50%, y no están contentos, pero es lo que es", advirtió.

Según el nuevo esquema arancelario, los países que tienen déficit comercial con EU enfrentan un saldo mínimo del 15%, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Por otro lado, entre los que mantienen un saldo positivo y tienen la tarifa aduanera del 10% se incluyen Chile, Colombia y Argentina.

Esta subida de gravámenes amenaza con sacudir exportaciones estratégicas como las agrícolas, claves para las economías de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. La gran mayoría de las economías latinoamericanas enfrentan ahora el desafío de diversificar sus mercados y encontrar alternativas competitivas, con China en primer plano como socio estratégico emergente.

Este miércoles, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que lanzará una ofensiva comercial global con el fin de buscar nuevos mercados y sustituir las exportaciones hacia Estados Unidos, para lo que ya ha contactado con India, China y Sudáfrica, y planea hacer lo mismo con Francia, Alemania y otras naciones europeas.

