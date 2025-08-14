Más Información

Agentes ferales realizaron una redada justo afuera de la conferencia de prensa del gobernador de California, , en .

Newsom habló en el Centro Cultural Japonés-Americano, en la zona de Little Tokyo, sobre un plan para un mapa de redistribución de distritos electorales del Congreso en respuesta a la iniciativa de redistribución de distritos electorales de Texas. El centro también organizó un evento en honor a tres hermanos japoneses-estadounidenses que sirvieron en la.

A las afueras de Little Tokyo alrededor de 100 agentes federales se reunieron. La oficina de Newsom recurrió a las redes sociales para anunciar la presencia de los agentes: ""¡LA PATRULLA FRONTERIZA HA PRESENTADO EN NUESTRA GRAN CONFERENCIA DE PRENSA! ¡NO NOS DEJAREMOS INTIMIDAR!", decía la publicación.

El comandante del sector de lade EU, Gregory K. Bovino, declaró que la agencia estaba realizando operativos itinerantes de control migratorio en la zona y que una persona fue detenida. No estaba inmediatamente claro por qué el hombre fue detenido.

Un video mostró a agentes de la Patrulla Fronteriza armados y enmascarados caminando cerca de un complejo de edificios federales, incluido el centro de detención federal, reportó NBC Los Angeles.

El no respondió de inmediato a una solicitud de información del medio KTLA.

"Justo afuera, en este preciso momento, decenas y decenas de agentes de ", dijo Newsom. ", ¿crees que es casualidad? Sus secuaces, Tom Homan (el zar fronterizo), decidieron que este era un lugar que atacarían". "Donald Trump, has provocado al oso. Nosotros contraatacaremos", añadió el gobernador.

Los senadores Alex Padilla y Adam Schiff también hablaron en el evento dentro del centro cultural, mientras los agentes se encontraban afuera.

Padilla, quien fue retirado por la fuerza a principios de este año de una conferencia de prensa celebrada por la secretaria de Seguridad Nacional, , en Los Ángeles, habló afuera del centro cultural.

"Para Trump, lo importante es el espectáculo", dijo Padilla. "¿Sabes qué? California no se dejará intimidar".

"Es imposible que esto fuera una coincidencia", dijo la alcaldesa . "No había ninguna razón para que vinieran aquí. Esto es una provocación total. No tiene nada que ver con la seguridad. Es justo lo contrario de mantener nuestra ciudad segura".

ss/mcc

