El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado de "decisión excelente" el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

"De no haberlo hecho, Los Ángeles habría quedado completamente destruida. El incompetente "Gobernador", Gavin Newscum, y la "Alcaldesa", Karen Bass, deberían decir: "GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP, ES TAN MARAVILLOSO. NO SERÍAMOS NADA SIN USTED, SEÑOR". En cambio, prefieren mentirle al pueblo de California y a Estados Unidos, diciendo que no éramos necesarios y que estas son "protestas pacíficas"", añadió en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense indicó que "basta con ver las fotos y los videos de la violencia y la destrucción para saberlo todo. Siempre haremos lo necesario para mantener a nuestros ciudadanos SEGUROS, para que juntos podamos HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ".

La situación continuaba tensa la madrugada de este lunes en Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, tras tres días de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes por la política migratoria del presidente Trump, quien desplegó la Guardia Nacional.

Las manifestaciones empezaron el viernes en rechazo a las redadas contra inmigrantes indocumentados.

