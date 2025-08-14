Más Información

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Lavado de dinero y asociación delictuosa; los delitos por los que es señalado Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex

Lavado de dinero y asociación delictuosa; los delitos por los que es señalado Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo

Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo

Alberto Treviño, exdirector de Pemex, detenido en EU; ellos son los últimos extitulares de la petrolera mexicana y sus polémicas

Alberto Treviño, exdirector de Pemex, detenido en EU; ellos son los últimos extitulares de la petrolera mexicana y sus polémicas

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

Alcalde de Piedras Negras da mensaje tras estallar contra reportera; acompañado de su gabinete, se realiza la prueba antidoping

Alcalde de Piedras Negras da mensaje tras estallar contra reportera; acompañado de su gabinete, se realiza la prueba antidoping

Realizan cateo a departamento de lujo en Villahermosa; presuntamente es propiedad de Hernán Bermúdez

Realizan cateo a departamento de lujo en Villahermosa; presuntamente es propiedad de Hernán Bermúdez

Los Ángeles. Estudiantes y maestros de Los Ángeles regresaron a clases el jueves al inicio del nuevo año académico bajo una nube de aprensión tras un receso de verano con redadas de agentes de inmigración y en medio de preocupaciones de que las escuelas se conviertan en blanco en la ofensiva agresiva del gobierno del presidente Donald Trump.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, ha instado a las autoridades de inmigración a no realizar actividades de control dentro de un radio de dos cuadras de las escuelas, comenzando una hora antes que inicie el día escolar y hasta una hora después que terminen las clases.

“Los niños hambrientos, los niños con miedo, no pueden aprender bien”, afirmó Carvalho en una conferencia de prensa.

Anunció varias medidas destinadas a proteger a los estudiantes y las familias, incluyendo la adición o modificación de rutas de autobuses para el traslado de más estudiantes. El distrito también distribuirá un paquete de preparación familiar que incluye información sobre sus derechos, actualizaciones de contactos de emergencia y consejos sobre cómo designar a un cuidador suplente en caso de que un padre sea detenido por agentes de inmigración.

El extenso distrito, que abarca más de dos docenas de ciudades, es el segundo más grande del país, con más de 500 mil estudiantes. Alrededor de 30 mil alumnos son inmigrantes, y se estima que una cuarta parte de ellos no cuenta con estatus legal, según el sindicato de maestros.

Lee también

Preocupa la aplicación de la ley de inmigración federal cerca de escuelas

Aunque los agentes de inmigración no han detenido a nadie dentro de una escuela, un joven de 15 años fue sacado de un automóvil y esposado fuera de la Escuela Secundaria Arleta en el norte de Los Ángeles el lunes, subrayó Carvalho.

Sufre de discapacidades considerables y fue liberado luego que un transeúnte interviniera en el caso de “identidad equivocada”, dijo el superintendente.

“Este es el tipo exacto de incidente que traumatiza a nuestras comunidades; no puede repetirse”, añadió.

Los administradores de dos escuelas primarias previamente negaron la entrada a agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en abril, y se ha visto a agentes de inmigración en vehículos fuera de las escuelas.

El DHS no respondió de momento a un correo electrónico solicitando comentarios.

Carvalho dijo que aunque el personal y los agentes de la policía del distrito no pueden interferir con la aplicación de la ley de inmigración y no tienen jurisdicción más allá de la propiedad escolar, han sostenido conversaciones con agentes federales estacionados frente a las escuelas que resultaron en que se retiraran.

El distrito está colaborando con las fuerzas del orden en algunas ciudades y formando una red de “respuesta rápida” para difundir información sobre la presencia de agentes federales, dijo.

Lee también

Educadores preocupados por inasistencia

Los maestros dicen que les preocupa que algunos estudiantes no se presenten el primer día.

Lupe Carrasco Cardona, una profesora de estudios sociales e inglés en el Centro de Aprendizaje Roybal, dijo que la asistencia disminuyó en enero cuando el presidente Trump asumió el cargo.

Las redadas aumentaron en junio, justo antes de las graduaciones, afectando las ceremonias. Una redada en un Home Depot cerca de MacArthur Park, un área con muchas familias inmigrantes de Centroamérica, tuvo lugar la misma mañana que una graduación de octavo grado en una secundaria cercana.

“La gente estaba llorando. Para la ceremonia de graduación en sí, apenas había padres allí”, comentó Cardona.

La semana siguiente, en la graduación de su secundaria, la escuela alquiló dos autobuses para transportar a los padres a la ceremonia en el centro. Al final, muchos de los asientos lucieron vacíos, a diferencia de otras graduaciones.

Una estudiante de 11mo grado, que habló con la condición de que su apellido no se publicara porque vive en Estados Unidos sin autorización legal y teme ser detenida, dijo que tiene miedo de regresar a la escuela.

“En lugar de sentirme emocionada, realmente lo que siento es preocupación”, expresó Madelyn, una joven de 17 años de Centroamérica. “Estoy muy, muy asustada, y hay mucha presión”.

Agregó que toma el transporte público para ir a la escuela, pero teme ser detectada en el autobús por agentes de inmigración debido al color de su piel.

“Somos simplemente jóvenes con sueños que queremos estudiar, avanzar y contribuir a este país también”, dijo.

Madelyn se unió a un club que brinda apoyo y comunidad para estudiantes inmigrantes y dijo que tiene la intención de perseverar en ese trabajo.

“Planeo seguir apoyando a otros estudiantes que lo necesitan mucho, incluso si siento miedo”, dijo. “Pero tengo que ser valiente”.

Lee también

Algunas familias que decidieron que el riesgo es demasiado grande para presentarse en persona han optado por el aprendizaje en línea, según Carvalho, con un aumento del 7% en la inscripción virtual este año.

El distrito también ha contactado al menos a 10 mil padres y visitado a más de 800 familias durante el verano para proporcionar información sobre recursos como transporte, apoyo legal y financiero, y están desplegando a mil trabajadores de la oficina central del distrito el primer día de clases a “áreas críticas” que han visto redadas de inmigración.

“No queremos que nadie se quede en casa como resultado de los miedos”, dijo Carvalho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

iStock/g-stockstudio

Estados Unidos cambia reglas “de edad” y dificulta el acceso a la Green Card y sus beneficios

iStock/ Daria Kulkova

¡Adiós a los sellos! Así funcionará el nuevo sistema de entradas y salidas al viajar a Europa

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar. Foto: Adobe / SEP

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar