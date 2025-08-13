¿Qué otros bienes EU le ha incautado a Nicolás Maduro?; esta es la lista completa

Más Información

Esta tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el país norteamericano había realizado un decomiso de activos relacionados con el presidente venezolano , valorados en más de 700 millones de dólares.

De acuerdo con Bondi, los recursos fueron incautados como parte de una cruzada contra una operación de narcotráfico y corrupción, aparentemente organizada por el régimen de .

Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario sudamericano se ve envuelto en una polémica después de que se le hayan confiscado diversos vienes con anterioridad.

Activos confiscados: la lista completa

  • Dos aviones privados de lujo, uno de ellos un Dassault Falcon 900EX valuado en unos 13 millones de dólares, confiscado en la República Dominicana tras violaciones a controles de exportación
  • Mansiones lujosas en Florida, Estados Unidos, y en República Dominicana
  • Una granja de caballos destinada a exhibiciones o equitación de alto nivel
  • Al menos nueve automóviles de marcas premium
  • Joyas de alto valor y efectivo en grandes sumas

Estas acciones tienen más peso luego de que EU ofreciera una recompensa por la captura de Maduro.

La DEA publicó la recompensa por Nicolás Maduro. Foto: DEA
La DEA publicó la recompensa por Nicolás Maduro. Foto: DEA

Entre las sumas ofrecidas por su detención, van desde los 15 millones de dólares en la primera administración de Donald Trump y 25 millones en la segunda.

En la misma línea, las autoridades estadounidenses lo acusan de ser parte del Cartel de los Soles, con vínculos observados con el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua, y de facilitar tráfico de cocaína, parte incluso con fentanilo, hacia EU.

Finalmente, el gobierno venezolano calicó las acusaciones de Estados Unidos como una “cortina de humo”, parte de una maniobra mediática para desacreditar al Ejecutivo nacional.

Otras repercusiones

A principios de 2025, EU ya había confiscado un jet anteriormente y bloqueó activos ilícitos relacionados con funcionarios chavistas.

Además, el gobierno de Reino Unido se negó a entregar reservas de oro venezolanas debido a la disputa entre Maduro y la presidencia interina reconocida internacionalmente.

