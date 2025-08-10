Más Información

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Las claves de la opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid; invitados morenistas y gastos que marcaron el festejo

Las claves de la opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid; invitados morenistas y gastos que marcaron el festejo

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

La morenista Guadalupe Chavira se destapa para presidir el Senado; “tengo la experiencia, el temple y el carácter”, destaca

La morenista Guadalupe Chavira se destapa para presidir el Senado; “tengo la experiencia, el temple y el carácter”, destaca

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

Caracas. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresó este domingo su lealtad al gobernante del país suramericano, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

"Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución", manifestó el comandante general de la institución, Rubén Santiago, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jefe policial calificó de la medida anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en el país norteamericano.

Lee también

"En un acto vil, en un acto vulgar, que trata de mancillar la soberanía suprema que tiene Venezuela, impusieron una recompensa contra nuestro querido, amado y respetado comandante en jefe, Nicolás Maduro", expresó Santiago, quien repudió, en nombre "más de 93 mil" funcionarios, la medida contra Maduro.

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos -además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua- se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos.

Este sábado, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, afirmó que la declaración de Bondi pasará a la historia como un "monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos".

Lee también

Asimismo, aseguró que la acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos es "una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad" y expresó la lealtad de las instituciones que lidera al manifestar que están "listas y dispuestas" para "servir donde considere" Maduro y en "cualquier tiempo" y "cualquier circunstancia".

Este domingo, la líder opositora venezolana María Corina Machado confió en que la nueva recompensa por la captura de Maduro ayude "rápidamente" a resolver el conflicto en Venezuela e, incluso, motive al mandatario a abandonar el país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir