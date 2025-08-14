Más Información

Sheinbaum revela detención en EU de Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex; es señalado por actos de corrupción

La mañanera de Sheinbaum, 14 de agosto, minuto a minuto

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”; Myriam Urzúa, titular de SGIRPC, explica riesgos climatológicos en Con los de Casa

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

Precios en dólares en PlayStation provocan queja masiva; Profeco pide a Sony exhibir tarifas en pesos

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

“Claudita” y “Trump” presentan “La risa mañanera”; alistan multiverso de parodia política

Caída de pobreza es buena noticia: experta del IMCO; su sostenibilidad está en duda, matiza

Chiapanecos se refugian en Guatemala por violencia; culpan a la guerra entre CJNG y Cártel Sinaloa

Tallahassee.- La administración del gobernador republicano de , Ron DeSantis, se prepara para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes en una prisión estatal en el norte de Florida, mientras un juez federal decide el destino del centro de detención de inmigrantes del estado en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades, apodada "".

DeSantis anunció que la nueva instalación estará ubicada en la Institución Correccional de Baker, una prisión estatal a unos 69 kilómetros (43 millas) al oeste de Jacksonville. Se espera que tenga 1 mil 300 camas para la detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2 mil, según funcionarios estatales.

Después de abrir la instalación de los Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la apertura del segundo centro de detención, apodado "Depósito de Deportación" por el estado, diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesita la capacidad adicional para detener y deportar a más inmigrantes.

"Hay una demanda para esto", afirmó DeSantis. "Estoy seguro de que se llenará".

