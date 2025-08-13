La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea, a nivel nacional, para que alumnas y alumnos de nuevo ingreso a secundaria puedan acceder a la Beca Universal Rita Cetina.

A través de un comunicado, precisó que a partir de esa fecha madres, padres y tutores deberán realizar la inscripción de sus hijas e hijos para asegurar este beneficio.

Durante la entrega de tarjetas para uniformes y útiles escolares a 26 mil estudiantes de secundarias públicas de la capital del país, realizada en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca y encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que esta beca busca que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

“La Beca Universal Rita Cetina representa el compromiso de nuestro gobierno con la educación pública y con el bienestar de las familias mexicanas”, subrayó.

Destacó el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales que, en coordinación con la Federación, fortalecen la economía familiar y garantizan la permanencia escolar.

Recordó que la educación es un derecho y no un privilegio, tal como lo ha establecido la titular del Ejecutivo federal. “Vamos a seguir trabajando para que las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y alcancen sus metas académicas, sin importar su condición económica. Educación para la transformación”, concluyó.

En su intervención, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó: “Hoy estamos contentos porque arrancamos la entrega de las tarjetas que apoyan la compra de útiles escolares y uniformes a todos los estudiantes de educación básica, y en este caso, también iniciamos un proceso de entrega solo para estudiantes de secundaria”.

Anunció que este día se distribuyeron 20 mil tarjetas y, durante la semana, se entregarán 347 mil directamente en las escuelas. Señaló que este programa es un apoyo fundamental para las familias de la ciudad, pues garantiza recursos para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Asimismo, informó que el gobierno capitalino entregará un millón 250 mil tarjetas a estudiantes de escuelas públicas, sin distinción ni discriminación, para apoyar a madres y padres de familia en la cobertura de gastos básicos para que sus hijas e hijos asistan al colegio.

em/bmc