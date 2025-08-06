El abogado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Eurípides Flores señaló que el fallo emitido este miércoles por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar el hecho al que se vincula al excomisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, no tiene ningún efecto en los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026.

“La resolución del día de hoy adoptada por una mayoría ad hoc en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene ningún efecto respecto de la edición de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026”, dijo en su cuenta de X.

Este miércoles, la Corte ordenó a la SEP eliminar del libro “Proyectos Comunitarios” de sexto grado de primaria, la frase donde se acusa Córdova Vianello de burlarse de las “naciones originarias”.

La cita señala: “2015 - En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

En su demanda de amparo el exfuncionario electoral argumentó que se le exhibió como una persona violenta que discrimina, es inconstitucional, inconvencional, falso, injustificado, arbitrario, abusivo y doloso por parte de las autoridades, entre las cuales incluyó al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se afirma que el suscrito cometí discriminación y violencia en contra de representantes de las naciones originarias por supuestamente haberme mofado de ellos en el 2015, cuando fui Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior, en franca y clara contravención a mis derechos humanos”, dijo Córdova en su demanda de amparo.

