Al reiterar el llamado a erradicar el racismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por querer sacar sus dichos de 2015, considerados como racistas, de los libros de texto gratuitos.

En su conferencia mañanera de este lunes 28 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante los amparos promovidos por Córdova.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal expuso una conversación telefónica que se filtró de Córdova hace 10 años, en la que se burla de representantes indígenas. “Y eso no es inteligencia artificial porque entonces no había, eso sí es de a deveras”, expresó.

“Lorenzo Córdova, que ahora quiere que se saque de los libros de texto su dicho. Vamos a repetirlo porque es muy importante ;o sea, cómo es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral, en su momento, se refiriera a personas que vienen de un pueblo indígena, de la manera en que se refirió. Vamos a ponerlo porque de ahí viene el racismo, eso es lo que no queremos en México, no queremos que se siga promoviendo el racismo, el clasismo”, declaró Sheinbaum.

Al señalarle que la SCJN revisa el caso para quitar el nombre de Córdova de los libros de texto, la titular del Ejecutivo federal respondió: “Lo que decida la Corte, lo que nosotros tenemos que insistir, todos, porque esta es una responsabilidad. Y quien esté a favor de alguien que habla así, está violentando, no solamente los derechos sino la dignidad de las personas. Esta manera de reírse, de la forma de hablar de una persona que viene de un pueblo originario, de un pueblo indígena y presidente del INE. Por cierto, ellos son los que dicen que somos autoritarios. ¿O que no es autoritario esa forma de hablar o no es o no?”.

“El proyecto del ministro Javier Laynez viene por darle el amparo para que la SEP detenga la distribución de los libros, y también ordenar que se reediten para eliminar esta mención”, se le insistió.

“Pues vamos a ver qué dice la Corte, pero lo cierto es que, incluso aunque la Corte decidiera, lo vamos a seguir mencionando, porque hay cosas que no podemos olvidar, porque significa reivindicar lo que somos y decir `eso no no´. No queremos esta manera en México de dirigirse hacia un pueblo originario.

“Y hay libertad hay libertad de expresión, no es que se vaya a censurar a las personas por hablar, lo que quieran decir o a los medios, no. Pero eso no quiere decir que desde aquí, desde cualquier punto y en las escuelas reivindiquemos nuestra historia, el México profundo, de dónde venimos”, declaró.

