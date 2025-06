En las últimas dos semanas, se reportaron varias redadas migrantes en Los Ángeles, EU, lo que derivó en cientos de protestas no sólo en en suelo norteamericano, si no también en diferentes partes del mundo.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) realizan cientos de redadas y arrestos contra cientos de inmigrantes en varias partes del país, siguiendo así la política migratoria del mandatario republicano.

Estos agentes, denominados incluso como “héroes” por Donald Trump, cumplen con su trabajo de atrapar "presuntos ilegales y criminales que llevaran a EU a la bancarrota”; por lo que el presidente afirmó que ya está revirtiendo la invasión.

Aunque el ICE se encarga de cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos, también cuenta con otras funciones y departamentos.

¿Qué es el ICE?

De acuerdo con su página oficial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, Inmmigratios and Customs Enforcemet) es una agencia creada en 2003 mediante la fusión del U.S. Customs Service (Servicio de Aduanas de Estados Unidos) y el Immigration and Naturalization Service (Servicio de Inmigración y Naturalización).

Actualmente, es dirigida por Todd M. Lyons como director interino, y Madison Sheahan como directora adjunta, cuenta con más de 20 mil trabajadores en 400 oficinas en Estados Unidos y el mundo.

Su función es asegurar las fronteras, tener un control migratorio para mantener el orden público, además de dedicarse a detectar y desarticular redes criminales transnacionales, por lo que cuenta en cinco oficinas diferentes, además de contar con un presupuesto de ocho billones de dólares.

A través de su portal, los usuarios pueden actualizar su dirección, ver detalles sobre las audiencias judiciales, programar y cambiar citas en sus oficinas, localizar personas detenidas, denuncias en los centros de detención, información para abogados y un enlace para víctimas de delitos con nexo a inmigración, así como el nuevo sistema de autodeportación.

Protestas en el centro de Los Ángeles en contra de ICE y las redadas migratorias continúan por sexto día a unas horas del toque de queda, el 11 de junio de 2025, que por segundo día emitió, el día de ayer, la alcaldesa Karen Bass. Foto: Aimee Melo/EL UNIVERSAL

ICE: estas son las otras funciones que también ejecuta

El ICE también realiza investigaciones contra el tráfico y trata de personas, delitos cibernéticos, fraude de beneficios e identidad, investigaciones de propiedad, cultura, arte y antigüedades, así como de mercancías falsificadas, no solo es sobre migración, sino también en monitorear lo que ingresa al país.

Por lo que su labor es “proteger a la patria”, además de tener oficinas especializadas, cuentan con unidades contra violadores de los derechos humanos y crímenes de guerra, unidad de investigación de explotación infantil, entre otras.

También cuenta con la oficina de Detención y Deportación (ERO por sus siglas en inglés), la cual hace cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos. Sus operaciones se dirigen principalmente a extranjeros delincuentes condenados y pandilleros, quienes violen las leyes migratorias, así como identificar objetivos y capturar a fugitivos extranjeros.

Por lo anterior, gestiona todos los aspectos del proceso de aplicación de leyes migratorias, incluyendo identificación y arresto, transporte doméstico, detención, gestión de fianzas y libertad supervisada.

Dispersan a manifestantes del "No Kings" en Los Ángeles con granadas aturdidoras. Foto: Ethan Swope/AP

ICE también investiga a organizaciones criminales

En el caso de las organizaciones criminales transnacionales, el ICE tiene como parte de su organigrama a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la cual es responsable de investigar, desestabilizar y desarticular grupos delictivos y redes terroristas con agentes especiales, analistas criminales, por lo que tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos.

Los agentes especiales de HSI recopilan evidencia para identificar y desarrollar casos penales contra redes terroristas y facilitadores, e investiga delitos transnacionales, incluyendo: terrorismo; amenazas para la seguridad nacional; narcotráfico; contrabando humano; exportaciones ilegales de tecnología controlada y armas; lavado de activos; fraude y estafas financieras; delitos relativos a lugares de trabajo y el empleo; robo de propiedad intelectual y fraude comercial; fraude de identidad y beneficios.

Internamente, el Servicio de Inmigración cuenta con una Oficina de Gerencia y Administración (M&A por sus siglas en inglés) la cual se encarga de identificar y rastrear las medidas de rendimiento de la agencia y encabeza un programa de capital humano con “iniciativas de reclutamiento agresivas”, además de coordinar las funciones administrativas y gerenciales.

El M&A dirige y mantiene el presupuesto, gastos, contabilidad y finanzas, adquisiciones, instalaciones, propiedad y política de ICE, así como establecer estrategias y supervisa actividades de adquisición y contratos y ejecuta políticas, estándares y sistemas de administración financiera firmes y rentables.

Un agente durante la detención de un asistente a una protesta por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en Los Ángeles. Foto: Gabrielle Lurie/ AP

En temas migratorios el ICE tiene una Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) la cual sirve como el representante en procedimientos migratorios de remoción ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, litigando todos los casos de remoción contra extranjeros, delincuentes, terroristas y violadores de los derechos humanos. Además de ofrecer servicios legales a todos los programas y oficinas de ICE.

Esta oficina ofrece asesoría jurídica y prudencial al personal de ICE sobre autoridades penales, migratorias y de aduanas; la Ley de Libertad de Información y Ley de Privacidad; ética; demandas de responsabilidad bajo la Ley Federal de Reclamación de Agravios y asuntos en derecho administrativo, tales como derecho contractual, fiscal y laboral.

Por último, el ICE cuenta con una Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR por sus siglas en inglés) la que se encarga de mantener los estándares de profesionalismo de la agencia mediante un planteamiento multidisciplinario de seguridad, inspecciones e investigaciones, por lo que realiza evaluaciones independientes de los programas y operaciones, así como de investigar faltas graves por parte de empleados y contratistas, como también amenazas internas y externas contra el personal e instalaciones.

Agentes del ICE: los Héroes de Trump

En días pasados, los agentes del ICE han multiplicado el número de redadas para arrestar migrantes, aparentemente tras la orden de la Casa Blanca de incrementar a tres mil las detenciones diarias.

"Nuestros valientes oficiales de ICE, quienes a diario son objeto de 'doxeo' y amenazas de muerte, son HÉROES. Siempre los respaldaremos en el cumplimiento de esta noble misión. ¡Estados Unidos volverá a ser para los estadounidenses!", escribió Trump en su red social Truth Social.

