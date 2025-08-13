Ixtapaluca, Méx.-Un grupo de residentes de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco bloquean la autopista México-Puebla, así como el carril confinado del Trolebús Santa Martha-Chalco, en demanda de la construcción de una estación del sistema de transporte público en la zona conocida como Caseta Vieja.

Los inconformes, con pancartas en mano, se apostaron precisamente a la altura de la Caseta Vieja, el kilómetro 28 de la carretera de cuota, en el límite de Valle de Chalco e Ixtapaluca, para impedir la circulación de los vehículos y de las unidades eléctricas, lo que ha ocasionado problemas severos al tránsito en dirección a la Ciudad de México.

Los residentes molestos exigen que se edifique una estación en ese punto porque a los habitantes de las colonias de Ixtapaluca, Valle de Chalco, principalmente, les quedan muy lejos las otras estaciones que se edificaron tanto en la misma autopista México-Puebla, como en la avenida Solidaridad, en Valle de Chalco.

Las estaciones Parque Tejones y Puente Blanco se encuentran a más más de dos kilómetros de distancia de la Caseta Vieja que es el punto donde se bajan para dirigirse a las comunidades donde viven miles de ellos.

El 26 de marzo efectuaron otro bloqueo en el mismo punto. En ese momento los vecinos demandaron a los responsables de las obras del Trolebús Santa Martha-Chalco, las cuales aún estaban en proceso, que colocaran un puente que les permita pasar de un lado a otro de la autopista.

Por la realización del proyecto de transporte público en ese zona se colocó un puente de manera provisional para que los vecinos pasen de la colonia El Molino de Ixtapaluca a la colonia San Isidro de Valle de Chalco, pero los habitantes dijeron que la estructura sería retirada.

Los manifestantes piden que se presenten al lugar del bloqueo autoridades para que les resuelvan sus demandas.

La alternativa para los conductores es utilizar la carretera federal México-Puebla aunque también presenta carga vehicular considerable.

