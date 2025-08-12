Más Información

Chalco, Méx.— Una niña de 12 años, identificada como Dulce, murió tras haber recibido impactos de arma de fuego en un presunto contra sus familiares mientras se encontraban en una vivienda en la calle Reforma, en el poblado San Pablo Atlazalpan, en .

De acuerdo con fuentes policiales, a las 4:50 horas del lunes 11 de agosto, el C2 de Chalco recibió un reporte sobre una menor lesionada. Al llegar al domicilio, la supuesta madre de la menor informó a los elementos del ataque, quienes confirmaron que la menor estaba en el suelo con heridas visibles por proyectiles de arma de fuego en brazos y piernas. A las 5:20 horas los paramédicos llegaron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento.

Los integrantes de la familia que se encontraban en la vivienda fueron trasladados al Ministerio Público para rendir declaración y apoyar en la investigación. La vivienda quedó asegurada por las autoridades de la fiscalía mexiquense y se colocaron sellos en la puerta, en los cuales se manifestó que el caso será investigado como feminicidio.

