FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

EU autoriza que “El Chapo” se reúna con su nuevo abogado; participará en llamadas telefónicas y encuentros con el narcotraficante

Una mujer de 24 años presuntamente perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras una de fuego registrada la tarde de este lunes en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron en la esquina de Tejamanil y Ocoapan, donde un hombre de 21 años presuntamente fue atacado de manera directa y recibió un disparo en el rostro, presentando una herida en la narina izquierda y sangrado de oído, el lesionado fue trasladado al Hospital.

En el lugar también resultó herida una , cuya zona de lesión no fue precisada en el informe inicial.

Agresión con arma de fuego en Coyoacán deja una mujer muerta y dos heridos (11/08/2025). Foto: Especial
Según las primeras indagatorias, la mujer fallecida no era el objetivo de la agresión y habría sido alcanzada por un proyectil mientras transitaba por la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un operativo en calles aledañas para localizar una en la que viajaban los presuntos responsables, quienes huyeron tras realizar los disparos.

La zona permanece acordonada para la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Información en desarrollo...

