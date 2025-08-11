Una mujer de 24 años presuntamente perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras una agresión directa con arma de fuego registrada la tarde de este lunes en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron en la esquina de Tejamanil y Ocoapan, donde un hombre de 21 años presuntamente fue atacado de manera directa y recibió un disparo en el rostro, presentando una herida en la narina izquierda y sangrado de oído, el lesionado fue trasladado al Hospital.

En el lugar también resultó herida una menor de edad, cuya zona de lesión no fue precisada en el informe inicial.

Agresión con arma de fuego en Coyoacán deja una mujer muerta y dos heridos (11/08/2025). Foto: Especial

Según las primeras indagatorias, la mujer fallecida no era el objetivo de la agresión y habría sido alcanzada por un proyectil mientras transitaba por la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un operativo en calles aledañas para localizar una motocicleta en la que viajaban los presuntos responsables, quienes huyeron tras realizar los disparos.

La zona permanece acordonada para la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Información en desarrollo...

