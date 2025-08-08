Más Información

Delegado de FGR asesinado en Tamaulipas investigaba a Tania Contreras; PAN la denunció por asociación delictuosa

Trump defiende enviar tropas a atacar a los cárteles del narco para "proteger" a EU; cuidamos de nuestro país, afirma

Empresarios mexicanos se reúnen con embajador de EU; CCE prepara viaje a EU antes de que acabe pausa arancelaria de 90 días

Fijan prisión preventiva justificada a los tres presuntos asesinos del niño Fernando; son acusados del delito de desaparición de persona

Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Habilitan centro de recepción temporal para mexicanos deportados en Tapachula, Chiapas

Morena, dispuesto a reducir su financiamiento público por reforma electoral: Luisa Alcalde; es el partido que recibe más recursos

Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

La Universidad Emory alertó el viernes a estudiantes y a su personal sobre un en su campus de , e instó a los estudiantes a “correr, esconderse, pelear” y evitar la zona.

La informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

El personal de una tienda de comida cerca del campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Miur, afirmó que el personal dentro escuchó una serie de disparos.

"Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro", expresó.

