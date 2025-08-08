La Universidad Emory alertó el viernes a estudiantes y a su personal sobre un tirador activo en su campus de Atlanta, e instó a los estudiantes a “correr, esconderse, pelear” y evitar la zona.

La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

El personal de una tienda de comida cerca del campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Miur, afirmó que el personal dentro escuchó una serie de disparos.

"Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro", expresó.

