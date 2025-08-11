Luego de la fuerte lluvia registrada la tarde-noche de este domingo, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, atendió a las familias afectadas y, en coordinación con cuerpos de emergencia, levantó un censo de inmuebles a los que ingresó el agua por las inundaciones en algunos puntos de la demarcación.

Durante su recorrido, la mandataria visitó diversas colonias en las que coordinó acciones de limpia, desazolve, lavado y sanitización de cisternas. De igual forma, supervisó los trabajos de Protección Civil, de Participación Ciudadana, a los cuales la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se sumó para garantizar la seguridad de las zonas afectadas así como de vecinos que tuvieron que salir de sus domicilios.

Personal de emergencias y operativo de obras, servicios urbanos y participación ciudadana, realizaron labores de limpieza y remoción de desechos como basura y cascajo que se acumularon en las diversas rejillas pluviales por la intensa lluvia que, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el 10 de agosto “se convirtió en el día más lluvioso de la temporada 2025 con valores que alcanzaron hasta los 84 milímetros de precipitación en 20 minutos”, lo que generó encharcamientos e inundaciones importantes en distintos puntos.

Atiende Evelyn Parra a personas afectadas por lluvias en Venustiano Carranza (11/08/2025). Foto: Especial

Lee también Metro reduce velocidad en cuatro líneas por lluvias; activan marcha de seguridad

Ante ello, la alcaldesa añadió que, si bien las precipitaciones fueron extraordinarias, el problema se agrava debido a la basura que se sigue arrojando en la vía pública, lo que obstruye las coladeras y el flujo de agua, provocando afectaciones más severas.

Atiende Evelyn Parra a personas afectadas por lluvias en Venustiano Carranza (11/08/2025). Foto: Especial

Por ello, Evelyn Parra instruyó a su equipo a intensificar las labores de limpieza mismas que se realizan desde los primeros minutos del lunes, con el fin de continuar brindando apoyo a las familias afectadas, a quienes les brindan agua potable y entrega de despensas así como otros insumos necesarios para su recuperación, como en las colonias Revolución y Azteca por mencionar algunas, luego del desbordamiento del Parque Lineal del Gran Canal, lo que ocasionó que ingresara a los domicilios agua contaminada.

La edil reiteró que su gobierno mantendrá un trabajo permanente para que ninguna familia de Venustiano Carranza enfrente sola las consecuencias de estos fenómenos climatológicos, además dijo que continuarán las labores de limpieza profunda en calles, casas y cisternas, desazolve con camiones hidroneumáticos así como apoyo de los cuerpos de seguridad, de Protección Civil y la prevención, atención y acompañamiento directa a las vecinas y vecinos de la demarcación.

Atiende Evelyn Parra a personas afectadas por lluvias en Venustiano Carranza (11/08/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov