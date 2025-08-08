Desazolve de drenaje y transporte emergente son algunas de las propuestas que analizan el Metro y el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, para atender el problema de inundaciones que afecta la Línea A.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que en una mesa de trabajo metropolitana se delinearon acciones para atender de forma oportuna la acumulación de agua pluvial durante la temporada de lluvias.

En el encuentro se comentó la necesidad de tener un plan de prevención que incluya al ayuntamiento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el Metro, en trabajos preventivos, ya que el exceso de agua que se acumula al exterior rebasa a las instalaciones de Línea A.

Una propuesta del Metro fue coordinar con el municipio mexiquense acciones semanales de desazolve de alcantarillas y cárcamos.

Se recordó que el STC mantiene acciones de atención y vigilancia en su cajón de vías, balasto y en sus sistemas hidráulico y eléctrico, que; sin embargo, son afectados por el ingreso de agua.

Además, se destacó la importancia de contar con transporte de pasajeros emergente para atender a los usuarios de Línea A, cuando el servicio queda interrumpido a causa del ingreso de agua pluvial.

Al respecto, representantes de rutas concesionadas manifestaron su disposición de apoyar en esas circunstancias, pero solicitaron que las vialidades sean transitables en la zona.