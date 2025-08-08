Más Información
Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU
Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa
Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra
Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma
"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones
Desazolve de drenaje y transporte emergente son algunas de las propuestas que analizan el Metro y el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, para atender el problema de inundaciones que afecta la Línea A.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que en una mesa de trabajo metropolitana se delinearon acciones para atender de forma oportuna la acumulación de agua pluvial durante la temporada de lluvias.
En el encuentro se comentó la necesidad de tener un plan de prevención que incluya al ayuntamiento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y el Metro, en trabajos preventivos, ya que el exceso de agua que se acumula al exterior rebasa a las instalaciones de Línea A.
Una propuesta del Metro fue coordinar con el municipio mexiquense acciones semanales de desazolve de alcantarillas y cárcamos.
Se recordó que el STC mantiene acciones de atención y vigilancia en su cajón de vías, balasto y en sus sistemas hidráulico y eléctrico, que; sin embargo, son afectados por el ingreso de agua.
Además, se destacó la importancia de contar con transporte de pasajeros emergente para atender a los usuarios de Línea A, cuando el servicio queda interrumpido a causa del ingreso de agua pluvial.
Al respecto, representantes de rutas concesionadas manifestaron su disposición de apoyar en esas circunstancias, pero solicitaron que las vialidades sean transitables en la zona.