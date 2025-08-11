Más Información

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Juez fija fecha a EU para decidir sobre aislamiento de Caro Quintero; defensa busca suavizar condiciones

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Adidas ofrece disculpa pública tras controversia por apropiarse de huaraches oaxaqueños; reconoce riqueza cultural de comunidades indígenas

San Lázaro alista partida millonaria para informes de diputados; encabezará Ricardo Monreal

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que debido a la en distintas zonas de la Ciudad, se implementó marcha de seguridad en cuatro líneas.

En redes sociales, el organismo detalló que la marcha de seguridad se da en las (Politécnico-Pantitlán), en la 8 (Garibaldi-Constitución de 1917), en la 9 (Tacubaya-Pantitlán) y en la A (Pantitlán a La Paz).

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señaló el Metro.

Ayer las intensas lluvias suspendieron la operación en las líneas, 2, 3 y 5 del Metro.

Noticias según tus intereses