El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintas zonas de la Ciudad, se implementó marcha de seguridad en cuatro líneas.
En redes sociales, el organismo detalló que la marcha de seguridad se da en las Líneas 5 (Politécnico-Pantitlán), en la 8 (Garibaldi-Constitución de 1917), en la 9 (Tacubaya-Pantitlán) y en la A (Pantitlán a La Paz).
“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señaló el Metro.
Ayer las intensas lluvias suspendieron la operación en las líneas, 2, 3 y 5 del Metro.
