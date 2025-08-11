Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente amenazó con un arma de fuego a un automovilista en calles de la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales asignados a la seguridad del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tasqueña, ubicado en Cerro de Jesús y Canal de Miramontes, fueron requeridos por el conductor de una camioneta roja. El denunciante señaló que, momentos antes, mientras circulaba por calzada de Tlalpan, un sujeto a bordo de un vehículo gris lo había amagado con una pistola, identificando al agresor metros más adelante.

De inmediato, los uniformados iniciaron la persecución del sospechoso, a quien interceptaron cuando ingresaba en sentido contrario al patio de maniobras de autobuses del CETRAM. Tras cerrarle el paso y siguiendo los protocolos de actuación policial, le solicitaron descender del vehículo y realizaron una revisión preventiva, en la que hallaron un arma de fuego corta con 12 cartuchos útiles. El detenido no pudo acreditar la legal portación del arma.

El hombre, de 33 años, fue informado de sus derechos y trasladado, junto con el arma y el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

