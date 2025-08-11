Como parte de las nuevas reformas implementadas al sistema de justicia capitalino, este lunes se dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) realizó la primera audiencia, a nivel nacional, de “explicación de agravios”, esto en el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).

Esta es la primera audiencia a nivel nacional de su tipo, ya que anteriormente este proceso no tenía cabida en el sistema de justicia capitalino, en este proceso la parte que promovió una apelación tiene oportunidad de exponer al magistrado ponente, conocido como de segunda instancia, de manera oral, porqué considera que la sentencia de primera instancia es errónea. En el debate se delibera si la primera resolución dictada ya por un juez, no está bien sustentada y con los argumentos adecuados incluso, echar abajo cualquier resolución ya dictada.

La audiencia estuvo presidida por el magistrado ponente en un juicio especial hipotecario, Eliseo Hernández Villaverde, quien explicó que esta se prevé en el CNPCyF cuando se tramita un recurso de apelación contra de una sentencia definitiva. El magistrado de la Tercera Sala Civil del órgano judicial capitalino explicó que la citada audiencia tiene como fin que las partes promoventes de un recurso de apelación tengan la oportunidad de explicar los agravios y la contestación de agravios al magistrado postulante.

Dijo que una vez concluida la audiencia de explicación de agravios se cita a las partes a oír sentencia definitiva, en la que el magistrado ponente explica en lenguaje sencillo la resolución.

