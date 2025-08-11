Policías Capitalinos encontraron y pusieron a salvo a dos niños que durante un paseo en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, se perdieron; minutos después les fueron entregado a sus padres quienes asustados, ya los buscaban.

Los policías fueron alertados por una mujer de 30 años, la cual les informó que al tratar de salir del sitio, perdió de vista a su hija e hijo de cinco y siete años de edad.

Por lo anterior, los efectivos policiales implementaron un dispositivo de búsqueda en los accesos y, a través de la frecuencia de radio, informaron a sus compañeros las características físicas y de vestimenta para la localización de los menores de edad.

Niños se pierden en Chapultepec; policías los rescatan y los entregan a su madre. Foto: Especial

Luego de unos minutos y resultado de un recorrido, ubicaron a los pequeños por lo que los resguardaron y los trasladaron frente a una cámara del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para informar y coordinar la entrega con la mujer; en tanto, lo cobijaron debido a que estaba lloviendo, les ofrecieron comida y alimento, y los mantuvieron bajo resguardo.

Posteriormente, al punto llegó la madre quien, tras firmar la bitácora correspondiente y comprobar el parentesco con documentos oficiales, abrazó fuerte a los niños, agradeció el apoyo brindado por los policías auxiliares de la SSC y juntos se retiraron del lugar.

