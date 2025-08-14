El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que “México hace lo que le decimos”.

En declaraciones en la Oficina Oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, dijo que “México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos”.

El mandatario republicano señaló, además, que las fronteras de Estados Unidos con ambos países “antes eran horribles”.

Trump estaba hablando de su decisión de colocar a Washington D. C. bajo control de la policía federal y del envío de la Guardia Nacional ante lo que llamó “violencia rampante”.

Sin embargo, comenzó a hablar de lo que ha hecho en la frontera con México. “Antes teníamos a millones cruzando: criminales, líderes de pandillas, traficantes, gente que venía de prisiones, inundando nuestro país”, dijo el mandatario. Acusó a su antecesor, Joe Biden, de alegar que no podía hacer nada porque “necesitaba una legislación”.

Pero Trump aseguró que “no necesitamos una legislación. Simplemente dije: ‘Vamos a cerrar la frontera’ y ya”, señaló, aludiendo al despliegue de elementos en la frontera sur y a su política de deportación masiva.

“Ahora en la frontera tenemos cero gente cruzando. A lo largo de los últimos tres meses”.

Trump dijo que hoy, los países “respetan” a Estados Unidos de nuevo. “Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”.

Y fue cuando espetó: “México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga”.

Añadió que “tenemos las dos fronteras: la norte y la sur. Y las dos eran horribles. Algunos dicen que es un milagro”.

En cambio, aseguró, hoy “la frontera está en muy buena forma.

Trump se quejó de quienes lo llaman “dictador” por su decisión sobre la capital estadounidense, donde 800 efectivos de la Guardia Nacional están ya desplegados para apoyar a las fuerzas del orden, según informó el Pentágono.

Al anunciar su decisión, acusó que DC tiene tasas de homicidios peores que la Ciudad de México, que calificó como “una de las peores ciudades del mundo”.

Desde su regreso al poder, en enero pasado, Trump ha golpeado a México con aranceles y denuncias que van de la migración al tráfico de drogas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum defiende su cooperación con el gobierno de Estados Unidos “con respeto a la soberanía” de ambos países.

En febrero pasado, entregó a 29 narcotraficantes, incluyendo Rafael Caro Quintero, y el 12 de agosto entregó a otros 26 criminales, entre los que se encuentran Abigael González, alias 'El Cuini', cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez 'La Tuta', líder de los Caballeros Templarios, fue una decisión “soberana” y por la seguridad del país.

En febrero, Trump declaró a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco “nueva generación”, Cártel del Noreste (antes los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo y “Cárteles Unidos”.

El viernes pasado, el diario estadounidense The New York Times reportó que Trump dio la orden al Pentágono para usar a las fuerzas militares contra los cárteles latinoamericanos declarados terroristas.

Aunque Trump no ha confirmado la versión, la Presidenta Sheinbaum dijo que “fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, y subrayó que Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado.

Trump: "Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do." pic.twitter.com/ZSKcmpTMF8 — Aaron Rupar (@atrupar) August 14, 2025

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

