Más Información

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Un choque vial en Tennessee llevó a la red de narco liderada por "El Abuelo"; EU ofrece hasta 10 mdd por jefe de "Cárteles Unidos"

Un choque vial en Tennessee llevó a la red de narco liderada por "El Abuelo"; EU ofrece hasta 10 mdd por jefe de "Cárteles Unidos"

FIFA saca a la venta boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

FIFA saca a la venta boletos individuales para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"

Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo

Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo

Lavado de dinero y asociación delictuosa; los delitos por los que es señalado Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex

Lavado de dinero y asociación delictuosa; los delitos por los que es señalado Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

Matan a balazos al director del penal La Toma en Veracruz; viajaba solo y sin escoltas

Matan a balazos al director del penal La Toma en Veracruz; viajaba solo y sin escoltas

Atiende Segiagua socavones en Calzada Ignacio Zaragoza; implementan protocolos de seguridad

Atiende Segiagua socavones en Calzada Ignacio Zaragoza; implementan protocolos de seguridad

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este jueves que “México hace lo que le decimos”.

En declaraciones en la Oficina Oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, dijo que “ hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos”.

El mandatario republicano señaló, además, que las fronteras de Estados Unidos con ambos países “antes eran horribles”.

Lee también

Trump estaba hablando de su decisión de colocar a Washington D. C. bajo control de la policía federal y del envío de la ante lo que llamó “violencia rampante”.

Sin embargo, comenzó a hablar de lo que ha hecho en la frontera con México. “Antes teníamos a millones cruzando: criminales, líderes de , traficantes, gente que venía de prisiones, inundando nuestro país”, dijo el mandatario. Acusó a su antecesor, , de alegar que no podía hacer nada porque “necesitaba una legislación”.

Pero Trump aseguró que “no necesitamos una legislación. Simplemente dije: ‘Vamos a cerrar la frontera’ y ya”, señaló, aludiendo al despliegue de elementos en la frontera sur y a su política de deportación masiva.

Lee también

“Ahora en la frontera tenemos cero gente cruzando. A lo largo de los últimos tres meses”.

Trump dijo que hoy, los países “respetan” a de nuevo. “Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”.

Y fue cuando espetó: “México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga”.

Añadió que “tenemos las dos fronteras: la norte y la sur. Y las dos eran horribles. Algunos dicen que es un milagro”.

En cambio, aseguró, hoy “la frontera está en muy buena forma.

Lee también

Trump se quejó de quienes lo llaman “dictador” por su decisión sobre la capital estadounidense, donde 800 efectivos de la Guardia Nacional están ya desplegados para apoyar a las fuerzas del orden, según informó el .

Al anunciar su decisión, acusó que DC tiene peores que la Ciudad de México, que calificó como “una de las peores ciudades del mundo”.

Desde su regreso al poder, en enero pasado, Trump ha golpeado a México con aranceles y denuncias que van de la migración al tráfico de drogas.

Lee también

El gobierno de defiende su cooperación con el gobierno de Estados Unidos “con respeto a la soberanía” de ambos países.

En febrero pasado, entregó a 29 narcotraficantes, incluyendo , y el 12 de agosto entregó a otros 26 criminales, entre los que se encuentran Abigael González, alias 'El Cuini', cabecilla del (CJNG); Servando Gómez 'La Tuta', líder de los Caballeros Templarios, fue una decisión “soberana” y por la seguridad del país.

En febrero, Trump declaró a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco “nueva generación”, Cártel del Noreste (antes los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo y “Cárteles Unidos”.

Lee también

El viernes pasado, el diario estadounidense The New York Times reportó que Trump dio la orden al Pentágono para usar a las fuerzas militares contra los declarados terroristas.

Aunque Trump no ha confirmado la versión, la Presidenta Sheinbaum dijo que “fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, y subrayó que Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Internet de CFE por solo $95 mensuales: así puedes solicitarlo. Foto: Adobe / CFE

Internet de CFE por solo $95 mensuales: así puedes solicitarlo paso a paso

iStock/g-stockstudio

Estados Unidos cambia reglas “de edad” y dificulta el acceso a la Green Card y sus beneficios

iStock/ Daria Kulkova

¡Adiós a los sellos! Así funcionará el nuevo sistema de entradas y salidas al viajar a Europa

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar. Foto: Adobe / SEP

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar