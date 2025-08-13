Más Información

Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

Tribunal Electoral batea 17 impugnaciones contra validez de elección judicial; "están basadas en dichos", argumenta

Interponen denuncia penal por muerte del cocodrilo “Lucho” en Oaxaca; falleció por cirugía no autorizada: Profepa

Ríos Farjat despide al ministro Laynez con palabras de admiración; “gracias por la sobria alegría que trajo al Tribunal”

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Lluvias provocan caída de anuncio espectacular sobre vehículo en Tlalnepantla; no se reportan lesionados

El zar fronterizo de , Tom Homan, aseguró este miércoles que Trump cumplirá su promesa de “borrar a los cárteles de la faz de la Tierra”, luego de la entrega, por parte de México, de 26 delincuentes, incluyendo narcotraficantes, el martes.

En entrevista para el programa The Story, de Fox News, la periodista Martha MacCallum preguntó a Homan sobre la por parte de México y las declaraciones del presidente estadounidense, , sobre la posibilidad de que fuerzas especiales de Estados Unidos emprendan acciones contra los cárteles mexicanos de la droga.

“En la Convención Republicana dije que Donald Trump borraría a los cárteles de la faz de la Tierra, que los designaría organizaciones terroristas, y es lo que ha hecho”, indicó Homan.

Acusó que “los cárteles de la droga han asesinado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo combinadas”.

Homan dijo que “el presidente Trump se ha comprometido con el pueblo estadounidense a hacer seguro Estados Unidos de nuevo. Va a salvar vidas. Va a acabar con los cárteles y borrarlos de la faz de la Tierra. Es exactamente lo que está haciendo”.

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que se entregó a los 26 delincuentes a Estados Unidos como medida de seguridad nacional, y que el gobierno de Trump se comprometió a que no los condenará a la pena de muerte.

“Esta acción se realizó como medida para impedir que, desde prisión, continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos", dijo en García Harfuch.

En el grupo de los 26 había narcotraficantes como Abigael González Valencia, jefe de "Los Cuinis", considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal, Nemesio Oseguera ("El Mecho"). Este miércoles, González Valencia se declaró no culpable de los delitos que se le imputan, durante su primera comparecencia en una corte de Washington D.C.

También fue incluido Servando Gómez Martínez, apodado "La Tuta", quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, y señalado de ser uno de los criminales mexicanos más violentos.

