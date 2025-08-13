El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva por cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años, informó el Poder Judicial este miércoles.

El fallo fue leído en presencia de Vizcarra durante una audiencia dirigida por el juez Jorge Chávez.

Se "impone cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente" (...) por el presunto delito de cohecho pasivo propio", señaló la autoridad judicial en sus redes sociales.

En Canal N, el abogado de Martín Vizcarra, Edwin Siccha, anunció que este jueves, a más tardar, presentarán el recurso de apelación. Y rechazó los argumentos del juez para dictar la medida.

