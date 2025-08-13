Más Información

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

¿Cómo es el MQ-9B SkyGuardian?; dron estadounidense sobrevuela Valle de Bravo

Ríos Farjat despide al ministro Laynez con palabras de admiración; “gracias por la sobria alegría que trajo al Tribunal”

Ríos Farjat despide al ministro Laynez con palabras de admiración; “gracias por la sobria alegría que trajo al Tribunal”

“No nos dejaremos presionar”, dice alcalde de Benito Juárez; advierte que Mitikah permanecerá suspendida

“No nos dejaremos presionar”, dice alcalde de Benito Juárez; advierte que Mitikah permanecerá suspendida

Falla en elevador de Mítikah; administración niega desplome y afirma que el protocolo se activó correctamente

Falla en elevador de Mítikah; administración niega desplome y afirma que el protocolo se activó correctamente

El expresidente Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva por cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años, informó el este miércoles.

El fallo fue leído en presencia de Vizcarra durante una audiencia dirigida por el juez Jorge Chávez.

Se "impone cinco meses de contra el expresidente" (...) por el presunto delito de cohecho pasivo propio", señaló la autoridad judicial en sus redes sociales.

Lee también

En Canal N, el abogado de Martín Vizcarra, Edwin Siccha, anunció que este jueves, a más tardar, presentarán el recurso de apelación. Y rechazó los argumentos del juez para dictar la medida. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: consulta los 20 estados con registro en agosto y si hay en CDMX y Edomex

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar. Foto: Adobe / SEP

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión