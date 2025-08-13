Más Información

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

Hugo Aguilar va por recorte de salarios en la SCJN; definirán presupuesto en septiembre, tras toma de posesión

Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte

Dictan segunda vinculación a proceso a implicados en asesinato del niño Fernando; es por el delito de secuestro con agravante de muerte

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC, está proceso de deportación en EU; es acusada de homicidio

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Falla en elevador de Mítikah; administración niega desplome y afirma que el protocolo se activó correctamente

Falla en elevador de Mítikah; administración niega desplome y afirma que el protocolo se activó correctamente

Lima. La presidenta de Perú, , promulgó la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley.

Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso (Parlamento) de a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la , pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.

La mandataria suscribió la "Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el entre los años 1980 y 2000" en una ceremonia pública en el Palacio de Gobierno de Lima, un día después de retornar de su gira por Asia donde visitó e Indonesia.

Lee también

La suscripción de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina de los Andes peruanos, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del ejército peruano en 1985, al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de 23 años de cárcel.

Presidenta Boluarte arropada por militares y policías

A la ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima asistieron representantes de policías y militares que participaron en distintos episodios del conflicto armado interno como los comandos de la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió liberar a 72 de los 73 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón, si bien varios de ellos fueron señalados de presuntas ejecuciones extrajudiciales de varios terroristas cuando ya se habían rendido y entregado.

La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.

Lee también

Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme, con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.

En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de de funcionarios.

"Les devolvemos la dignidad": Boluarte a policías y militares

En el acto, Boluarte aseveró que esta amnistía es para quienes "entregaron su vida en defensa de la paz que hoy tenemos, y otros que, pero cargados con juicios interminables y acusaciones injustas, con un dolor que no solo alcanzó a ellos sino también a sus familias".

Lee también

"Con esa histórica amnistía, hoy les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada", señaló la gobernante, quien se encuentra investigada por la Fiscalía por la muerte de al menos 59 personas durante la ola de protestas sobrevenida a su llegada al poder, tras la detención y de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado a finales de 2022.

"El Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en , y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger", añadió.

La presidenta peruana insistió en que "están equivocadas aquellas instituciones internacionales o nacionales, influidas por totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios", apuntó la mandataria.

Lee también

Amnistía "borra décadas de lucha por justicia y verdad", acusan

La Corte IDH pidió detener la tramitación de la amnistía en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.

Ambos casos llevaron a que el expresidente(1990-2000) fuese condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía "borra décadas de lucha por justicia y verdad" y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos "están en riesgo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar. Foto: Adobe / SEP

SEP adelanta regreso a clases 2025 para estos estudiantes. Fecha y días festivos del ciclo escolar

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión